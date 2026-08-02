Abascal desmonta con un vídeo las mentiras de Marlaska: «No se han ido, miles y miles de invasores siguen en Ceuta»

Santiago Abascal ha denunciado este domingo a su llegada a Ceuta que hay «miles y miles de invasores» que «siguen aterrorizando a los españoles sin poder salir de sus casas». Así lo ha manifestado en la cuenta oficial de Vox en X a su llegada a la ciudad española, invadida por 60.000 inmigrantes ilegales en sólo 24 horas el pasado jueves.

El presidente de Vox había anunciado su viaje a Ceuta para conocer de primera mano cómo ha vivido la ciudad autónoma la última invasión migratoria, y decidió cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Colombia la próxima semana para acudir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella. Abascal prefirió cancelar su agenda internacional, que culminaba con la ceremonia que protagonizará De la Espriella el próximo viernes, y quedarse en España tras todo lo sucedido en la ciudad autónoma.

Abascal se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis registrada en la ciudad autónoma, después de que unas 50.000 personas lograran llegar a nado a Ceuta. Según los datos facilitados por el propio Gobierno, más de 48.000 habrían retornado ya a Marruecos, aunque las imágenes grabadas por el líder de Vox a su llegada apuntarían a que la cifra de quienes permanecen en la ciudad seguiría siendo muy elevada. Además, se han registrado al menos 67 fallecidos en el mar.

«¡Hay que echarlos ya! ¡A todos! Con los medios que sea. Y si el Gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos», había escrito Abascal este viernes en su cuenta de X, denunciando la dejación de funciones en la que, a su juicio, habrían incurrido las autoridades españolas.