Mercadona irrumpe en el mercado de los suplementos deportivos con su propia creatina: precio, cantidad, sabor y opiniones

La creatina ha dejado de ser un producto reservado a las tiendas de nutrición deportiva para dar el salto definitivo a los supermercados. La última gran cadena en sumarse a esta tendencia ha sido Mercadona, que ya comercializa su propio suplemento en buena parte de sus establecimientos. El lanzamiento ha despertado un enorme interés entre los consumidores, especialmente por su ajustado precio y porque acerca uno de los complementos alimenticios con mayor respaldo científico a un público mucho más amplio.

Sin embargo, la llegada del producto también ha abierto el debate sobre su composición, su relación calidad-precio y si realmente merece la pena frente a otras alternativas del mercado. La nueva creatina de Mercadona está fabricada por Laboratorios Ynsadiet y se presenta en un bote de 200 gramos con sabor neutro. Su precio de venta es de 8 euros, una cifra que la convierte en una de las opciones más económicas disponibles en la gran distribución. Además, el envase incluye un cacito dosificador para facilitar la preparación de cada toma.

Según las indicaciones del fabricante, la dosis recomendada es de 4,2 gramos diarios, cantidad que aporta 3 gramos de creatina junto a calcio y fósforo, por lo que no se trata de creatina monohidrato pura al 100%, sino de una formulación enriquecida con otros ingredientes. La irrupción de Mercadona en este mercado responde al enorme crecimiento que ha experimentado el consumo de suplementos deportivos durante los últimos años.

El auge de la creatina

La creatina se ha convertido en uno de los productos más demandados tanto por deportistas como por personas que realizan entrenamiento de fuerza de manera habitual. Su principal función es favorecer la regeneración del ATP, la molécula responsable de proporcionar energía a los músculos durante esfuerzos intensos y de corta duración. Gracias a ello, numerosos estudios científicos respaldan su capacidad para mejorar el rendimiento físico, aumentar la fuerza y favorecer la ganancia de masa muscular cuando se combina con ejercicio y una alimentación adecuada.

Precisamente esa evidencia científica ha provocado que la creatina haya dejado de asociarse únicamente al culturismo para convertirse en un suplemento cada vez más popular entre personas mayores, mujeres en determinadas etapas hormonales e incluso vegetarianos, que suelen presentar menores reservas naturales de creatina. Aun así, los especialistas recuerdan que no se trata de un producto milagroso. Sin entrenamiento, descanso y una dieta equilibrada, sus beneficios son muy limitados y no sirve para adelgazar ni desarrollar músculo por sí solo.

Las opiniones que ha generado la creatina de Mercadona son bastante variadas. Muchos consumidores celebran que por fin pueda adquirirse en un supermercado a un precio muy competitivo, evitando acudir a establecimientos especializados. Sin embargo, varios expertos en nutrición han señalado que conviene fijarse en la composición antes de comprarla. Algunos nutricionistas consideran que el producto está correctamente formulado y es seguro para la población sana, aunque recuerdan que no es creatina monohidrato pura y que una parte importante de los compradores podría no notar grandes cambios, ya sea porque no la necesitan o porque pertenecen al grupo de personas con menor respuesta a este suplemento.