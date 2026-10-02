La UCO cita a declarar al empresario que la cloaca del PSOE quiso utilizar en Badajoz el próximo lunes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado el próximo lunes 5 de octubre a Joaquín Parra, el empresario al que la cloaca del PSOE quiso utilizar para ir contra la juez Beatriz Biedma. Los agentes tienen previsto tomarle declaración en sus dependencias.

La UCO investiga muy de cerca las actividades de la cloaca que también están bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los agentes citaron el pasado mes de junio en la comandancia de Tres Cantos a varias personas involucradas o salpicadas en el caso para que diesen información sobre lo ocurrido. Ahora, lo van a volver a hacer a raíz de los nuevos hallazgos sobre el acoso a la juez Beatriz Biedma en Badajoz.

Según ha podido saber OKDIARIO, la UCO ha citado al empresario que presentó a Leire Díez a Luis Sáenz de Tejada, el ex juez condenado que se ha dedicado a difamar a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez. El primer encuentro entre Díez y Sáenz de Tejada se produjo en un piso franco que tenía la cloaca del PSOE a su disposición en la calle Diego de León, tal y como adelantó OKDIARIO. Se trataba de un lugar sin casi amueblar, deshabitado y que se utilizaba para tener reuniones.

Luis Sáenz de Tejada tenía la pretensión de ser el abogado de David Sánchez y Leire Díez estaba maniobrando para ello. La militante socialista no lo consiguió, pero le encargó obtener información sobre la juez que instruía el caso en Badajoz.

Sáenz de Tejada se hizo con una red de colaboradores para cumplir con su misión. Llegaron a contactar con clanes del narcotráfico afincados en Badajoz. El ex juez condenado también se abrió un canal de YouTube para difamar a la juez e incluso dar a conocer que sabía el colegio al que iban sus hijas.

La UCO investiga estos hechos, por lo que también se desplazó hace unos días a Badajoz para obtener información. Los agentes tomaron declaración a varios miembros de los clanes familiares vinculados al narcotráfico a los que la cloaca propuso actuar contra Beatriz Biedma.

Leire Díez pide apartar a Biedma

La juez Beatriz Biedma pidió personarse en el caso al juez de la Audiencia Nacional que investigaba las cloacas. Santiago Pedraz ha aceptado la personación.