El ‘marquesito’ recibió otra ayuda del Gobierno Ayuso para una bici eléctrica tras enrolarse en el Sindicato de Inquilinas

Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, también figura como beneficiario de una ayuda otorgada por la Comunidad de Madrid para la adquisición de una bicicleta eléctrica. Una subvención que se suma a otra de 2.725 euros concedida por el Gobierno de Isabel Ayuso para el pago del alquiler y que publicó OKDIARIO el miércoles.

En este caso, la ayuda fue inferior. En concreto, se situó en 272,32 euros, que debió corresponderse con la mitad del precio de adquisición de la bicicleta. Y es que, para bicicletas con asistencia al pedaleo y potencia de hasta 250 W, la ayuda de la Comunidad de Madrid cubría hasta el 50% del precio de compra (sin accesorios ni impuestos), con un tope de 600 euros.

Por ello, la mayoría de los importes del listado de beneficiarios fueron de 600 euros. Mientras que los importes menores corresponden a bicicletas más baratas, en las que el 50% del precio quedaba por debajo de ese tope, como fue el caso del expediente de Fernando de los Santos.

Estas ayudas fueron concedidas en 2024 por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del Gobierno madrileño.

Tales subvenciones formaban parte del programa del Ejecutivo autonómico para el «fomento de la movilidad sostenible», el conocido como Plan Mueve Madrid. La finalidad de estas concesiones consiste en reducir la huella de carbono animando a la ciudadanía a cambiar el coche por vehículos eléctricos ligeros. La Comunidad de Madrid enmarca esta línea en su Estrategia de Energía, Clima y Aire.

Se da la circunstancia de que en el año 2024, cuando el Gobierno de Ayuso otorgó esta ayuda a Fernando de los Santos, este activista, procedente de una ilustre familia, ya se encontraba enrolado en el Sindicato de Inquilinas.

AYUDAS PARA BICI ELÉCTRICA EN MADRID. Extracto de la concesión al hoy portavoz del Sindicato de Inquilinas en el año 2024.

Según una reseña biográfica publicada en la web del Foro Social Más Allá del Crecimiento, empezó a militar en el Sindicato de Inquilinas de Madrid en 2023, «preocupado por el problema de la vivienda que, como inquilino, estaba sufriendo en sus propias carnes». Este colectivo es el que ha jaleado el caso de la desahuciada Maricarmen y el que está detrás de la acampada en la Puerta del Sol.

En el año 2021, Fernando de los Santos también consiguió una ayuda al alquiler de 2.725,50 euros otorgada por la Comunidad de Madrid. Estas concesiones formaron parte del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que financió el Estado en base al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, impulsado por el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), del Gobierno de Mariano Rajoy.

Dividido en dos programas (jóvenes y sectores preferentes), el dirigido a solicitantes menores de 35 años en el momento de la solicitud, que fue al que se acogió Fernando de los Santos, incluía la condición de que los restantes miembros de la unidad de convivencia en ningún caso pudieran ser mayores de 35 años.

La Orden de 8 de abril de 2019 de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid estableció que se concedería a los menores de 35 años «una subvención del 50 por 100, para los primeros 600 euros, de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente». Si la renta máxima mensual superaba los 600 euros y alcanzaba hasta 900 euros al mes, «la ayuda será del 30 por 100 de la renta mensual en el tramo comprendido entre 601 y 900 euros de renta», recogió dicha orden.

Nieto del Marqués de Ibias

Pese a la consecución de tales ayudas, Fernando de los Santos Menéndez no procede, precisamente, de una familia vulnerable, sino todo lo contrario, tal y como ha revelado OKDIARIO en los últimos días.

Este activista vinculado a la extrema izquierda es nieto de Aurelio Menéndez, ex ministro de la Transición en el Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del prestigioso bufete Uría Menéndez, primer Marqués de Ibias y tutor del rey Felipe VI durante la etapa universitaria del monarca.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas se crio en un piso de la exclusiva calle Segre, en El Viso, en el distrito de Chamartín (Madrid), y procede de una familia de abolengo, conocida en la élite jurídica, militar y financiera del país, y que también tiene grandes intereses inmobiliarios.

Como publicó este periódico el pasado lunes a partir de información obrante en el Registro Mercantil, su hermano, Luis de los Santos Menéndez es consejero delegado de Rowhill Holdco SL, una entidad que el pasado 2025 contaba con un patrimonio de más de 220,4 millones de euros.