La psicología dice que las personas que de pequeñas no recibieron elogios, desarrollan un sistema de validación interna en la adultez

A medida que una persona crece, su personalidad se basa en las diferentes experiencias que ha vivido a lo largo de su niñez. Durante su edad adulta, muchos de sus comportamientos se fundamentan en las diferentes vivencias que se han sucedido durante su crecimiento. Una que más nos marca cuando crecemos es la aprobación que hemos recibido, ante lo que la psicología afirma que las personas que de pequeñas no recibieron elogios desarrollan un sistema de validación interna en la adultez.

La forma en la que una persona aprende a verse a sí misma comienza desde mucho antes de su adultez. Inmensos factores son los que influyen en el desarrollo de la personalidad de los adultos. Muchas personas crecen con la ausencia de elogios por parte de sus padres y, por ello, terminan desarrollando su propio sistema de validación interna.

Qué provoca en la personalidad crecer sin elogios

Según varias teorías psicológicas que hablan acerca del apego, como la desarrollada por John Bowlby, afirman que las interacciones durante la infancia son vitales para la construcción de la autoestima. Cuando los elogios escasean, los niños tienden a buscar esa valoración en sí mismos, y tienden a crecer autorrealizándose y valorando su trabajo, sin necesitar de elogios ajenos.

Esto puede llegar a verse reflejado en la vida adulta de diversas maneras:

Dificultad para aceptar halagos , que a menudo se perciben como exagerados

, que a menudo se perciben como exagerados Tendencia a restar importancia a los logros personales

a los logros personales Desconfianza de las intenciones de quienes les elogian

Sensación constante de no ser suficientemente bueno

No necesitar de nadie para sentirse valorado

Una de las grandes virtudes que desarrollan estas personas es la de no depender de nadie para confirmar el valor de sus logros. Muchas veces, y más ahora que vivimos en una era donde se presume todo en las redes sociales, dependemos de una valoración externa para sentirnos realizados con lo que hacemos.

Es por ello que estas personas, aunque por una vía que a veces provoca gran dolor interno, aprenden a valorarse a sí mismas y sentir que sus logros tienen un gran valor sin necesitar escuchárselo a nadie ajeno. Aprender a valorarse es uno de los pasos principales para crecer como persona y seguir trabajando con gran autoestima.