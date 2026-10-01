La AEMET activa la alerta: ocho comunidades bajo aviso ante un fuerte episodio de lluvias que se prolongará hasta el lunes

Octubre comienza con un importante cambio de tiempo en España. La AEMET ha activado avisos meteorológicos en ocho comunidades autónomas ante un episodio de lluvias que afectará especialmente al este peninsular y que podría prolongarse hasta el lunes. Las precipitaciones serán especialmente intensas en algunas zonas del Mediterráneo, donde el organismo advierte de un riesgo elevado de inundaciones repentinas.

Ocho comunidades bajo aviso

La jornada arranca con ocho comunidades autónomas con avisos meteorológicos. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunitat Valenciana tienen zonas bajo aviso naranja por lluvias, mientras que Andalucía, Murcia y Navarra cuentan con avisos amarillos. En las áreas más expuestas, los chubascos pueden adquirir intensidad torrencial y estar acompañados de tormentas y granizo.

La situación será especialmente delicada en Castellón, Valencia, el litoral norte de Alicante y el sur de Tarragona, aunque también pueden verse afectadas zonas próximas de Lleida, Teruel y Cuenca. La AEMET y Protección Civil han advertido de que las precipitaciones pueden provocar crecidas rápidas en cauces, arroyos y ramblas, por lo que recomiendan seguir las actualizaciones oficiales ante la evolución del episodio.

Más de 150 litros en pocas horas

El momento más complicado se espera entre la tarde y noche y durante la primera mitad del viernes, especialmente en las zonas litorales y prelitorales del Mediterráneo. En algunos puntos de Castellón, Valencia, Alicante y Tarragona podrían superarse los 150 litros por metro cuadrado en menos de seis horas, una cantidad que explica el nivel de peligro potencial señalado por la AEMET.

El origen de este cambio se encuentra en la combinación de un frente que atraviesa la península de oeste a este, la entrada de aire frío en niveles medios y altos y un importante aporte de humedad procedente del Mediterráneo. Esa combinación favorecerá la formación de chubascos intensos y persistentes, sobre todo en el tercio oriental. Baleares también podría registrar tormentas fuertes o muy fuertes desde el final del viernes.

El episodio no terminará después de las primeras lluvias. La previsión apunta a que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana y, al menos, hasta el lunes, aunque con una intensidad que puede ser menor que la prevista para jueves y viernes. Además, desde el domingo podría aislarse una DANA en el entorno del oeste peninsular, una evolución que la AEMET considera todavía de elevada incertidumbre.