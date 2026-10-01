El cielo se presentará con intervalos nubosos en toda la provincia y a partir del mediodía se anticipan chubascos en la mitad occidental, algunos con tormenta y granizo, que podrían ser intensos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento soplará de forma moderada en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de octubre

Barcelona: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con una mezcla de nubes que anuncian un día de sorpresas. Las temperaturas comenzarán en 21 grados, pero la sensación térmica podría elevarse a 27, sobre todo cuando el viento del noreste, que sopla a una suave brisa de 20 km/h, comience a sentirse. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, por lo que conviene estar preparado para unos chaparrones que podrían intensificarse a medida que avance la jornada.

Ya por la tarde, el ambiente estará cargado, con una humedad que podría hacer que la sensación sea más pesada de lo habitual. Las temperaturas rondarán los 25 grados mientras el sol, que se asoma a las 07:48, se ocultará a las 19:33. A medida que la luz se apaga, las posibilidades de lluvia también aumentan, así que es probable que la tarde-noche se convierta en un espectáculo de gotas en las ventanas.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa inquieta y lluvias inminentes

Una brisa inquieta recorre L’ Hospitalet de Llobregat, mientras nubes amenazantes se acomodan en el horizonte, presagiando un día cargado de sorpresas meteorológicas. La mañana se presenta sombría, con una lluvia inminente que hará su aparición con una probabilidad del 95%. El cielo será gris y opaco, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 25 grados.

A medida que avanza la jornada, la situación se tornará aún más inestable. Las lluvias continuarán por la tarde-noche, alcanzando una probabilidad similar del 95%. La sensación térmica puede descender hasta los 19 grados, acompañada de vientos del noreste que alcanzarán ráfagas de 35 km/h. Es recomendable no olvidar el paraguas y prepararse para un cambio brusco en las condiciones.

Inicios nublados y posibles lluvias

en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un horizonte cubierto, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 95% durante la madrugada y hasta el mediodía. A medida que avanza la mañana, la temperatura se sitúa en unos frescos 21°C, sintiéndose incluso más fresca debido a la alta humedad que ronda el 95%. Sin embargo, el cielo presenta una ligera mejoría hacia la tarde, aunque aún parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 27°C. Durante la noche, la probabilidad de lluvias sigue presente, reduciéndose al 75% y el ambiente se mantendrá húmedo y pesado.

Con un viento del noreste soplando a 15 km/h y ráfagas de hasta 5 km/h, la sensación térmica alcanzará los 27°C en su punto máximo, mientras que la mínima será de 19°C. Los badaloneses disfrutarán de 11 horas y 45 minutos de luz solar, ya que el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 19:32. A pesar de las inclemencias, se trata de un día que invita a estar atento a la evolución del tiempo.

Cielo despejado y tarde fresca en Sabadell

Las primeras horas del día se presentarán con un cielo poco nuboso, ideal para disfrutar de un ambiente templado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados, con una leve brisa del noreste que aportará frescura, aunque algunas gotas podrían hacer su aparición en la tarde, así que es recomendable estar preparado.

Con el ambiente relajado y la sensación térmica agradable, es un día perfecto para pasear por los parques o disfrutar de una café al aire libre. La lluvia no debería ser un inconveniente, así que aprovechar las horas de luz será una excelente opción.