Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Comienza el mes de octubre con una novedad importante para los conductores, ya que desde hoy se aplica una rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina sin plomo y el gasóleo. Una medida que llega en un momento marcado por la subida del precio de los carburantes y que hace todavía más importante comprobar cuánto cuesta llenar el depósito. Durante la semana hemos visto precios que superaban los 1,7 euros el litro e incluso 1,8 euros, y aunque en algunos casos todavía los encontraremos, lo cierto es ya vemos precios en torno a los 1,5 euros o los 1,60 euros, dependiendo dónde repostes. Por ello queremos mostraros ahora las ubicaciones de las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y todo a partir de los datos que como siempre, marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, las gasolineras más baratas para hoy jueves son estas que ahora enumeramos.

Gasolina 95

Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.578 €/l .

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.598 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petrouya . Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.607 €/l .

. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.608 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . Ballenoil . Pilas. Av. del Aljarafe, 80. Precio: 1.618 €/l .

. Pilas. Av. del Aljarafe, 80. Precio: . Ballenoil . Sevilla. Av. San Jerónimo, s/n. Precio: 1.628 €/l .

. Sevilla. Av. San Jerónimo, s/n. Precio: . Ballenoil . La Algaba. Av. de la Industria, 25. Precio: 1.638 €/l .

. La Algaba. Av. de la Industria, 25. Precio: . Pertroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.639 €/l.

Gasolina 98

Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Av. Andalucía, 44. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Av. Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Av. de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Shell . Palacios y Villafranca. Av. Parque Norte, s/n. Precio: 1.857 €/l .

. Palacios y Villafranca. Av. Parque Norte, s/n. Precio: . Family Energy . Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l .

. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: . Repsol . Sevilla. Carretera SE-30, Carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l .

. Sevilla. Carretera SE-30, Carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: . Shell . Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.877 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: . Shell . San José de la Rinconada. Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.887 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: . Shell . Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.897 €/l .

. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: . Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l .

. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Av. de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l .

. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Av. San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Av. San Juan Bosco, 108. Precio: . Family Energy . Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: . Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: . Plenergy . San José de la Rinconada. Av. de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Av. de Boyeros, 14. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para respostar hoy jueves:

Gasolina 95

Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.627 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.628 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.628 €/l .

. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: . Shell . Los Arenales. Av. Ingeniero Félix Sancho, 19, P.I. Salinas. Precio: 1.667 €/l .

. Los Arenales. Av. Ingeniero Félix Sancho, 19, P.I. Salinas. Precio: . Ballenoil . Jerez de la Frontera. Av. Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.668 €/l .

. Jerez de la Frontera. Av. Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l .

. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.678 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, 9. Precio: 1.678 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, 9. Precio: . Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . Ballenoil. Barbate. Av. Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.688 €/l.

Gasolina 98

Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. P.I. La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l .

. El Puerto de Santa María. P.I. La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: . Galp . Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: . Shell . Algeciras. Av. Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l .

. Algeciras. Av. Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera del Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera del Calvario, s/n. Precio: . Eni . Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.919 €/l .

. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: . Shell . San Roque. Carretera N-340 Cádiz-Málaga, Autovía km 124. Precio: 1.927 €/l .

. San Roque. Carretera N-340 Cádiz-Málaga, Autovía km 124. Precio: . Shell . Chiclana de la Frontera. Av. del Mueble, s/n. Precio: 1.927 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Av. del Mueble, s/n. Precio: . Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.929 €/l.

Diésel

Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Av. Huelva, P.I. Campamento, s/n. Precio: 1.807 €/l .

. Campamento. Av. Huelva, P.I. Campamento, s/n. Precio: . ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.819 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: . BFuel Campamento . Campamento. Av. Huelva, P.I. Campamento, 9. Precio: 1.827 €/l .

. Campamento. Av. Huelva, P.I. Campamento, 9. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Shell. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1.829 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, las gasolineras más baratas hoy jueves son estas:

Gasolina 95

Ballenoil . Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.628 €/l .

. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: . Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.628 €/l .

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.658 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.658 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.667 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.668 €/l .

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: . Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.668 €/l .

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: . Ballenoil . Marbella. Calle Plata, 44, Polígono La Ermita. Precio: 1.678 €/l .

. Marbella. Calle Plata, 44, Polígono La Ermita. Precio: . Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.698 €/l.

Gasolina 98

Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.857 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . Gueroil . Alhaurín de la Torre. Av. Las Américas, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Av. Las Américas, s/n. Precio: . Shell . Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: 1.907 €/l .

. Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: . Shell . Málaga. Av. Velázquez, s/n. Precio: 1.917 €/l .

. Málaga. Av. Velázquez, s/n. Precio: . Repsol . Málaga. Calle Almería, 78. Precio: 1.935 €/l .

. Málaga. Calle Almería, 78. Precio: . Repsol . Villanueva del Rosario. Carretera A-359, km 17. Precio: 1.935 €/l .

. Villanueva del Rosario. Carretera A-359, km 17. Precio: . Repsol . Estepona. Autopista AP-7, km 161, sentido derecho. Precio: 1.935 €/l .

. Estepona. Autopista AP-7, km 161, sentido derecho. Precio: . Repsol . Estepona. Autopista AP-7, km 161, sentido izquierdo. Precio: 1.935 €/l .

. Estepona. Autopista AP-7, km 161, sentido izquierdo. Precio: . Repsol . Málaga. Calle Almería, 183. Precio: 1.935 €/l .

. Málaga. Calle Almería, 183. Precio: . Repsol. Benalmádena. Av. García Lorca, Arroyo de la Miel, 17. Precio: 1.939 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l .

. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Av. de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Av. de Juan XXII, s/n. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves es esta:

Gasolina 95

Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.568 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.588 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.667 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Ballenoil . Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1.678 €/l .

. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: . Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.678 €/l .

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: . GEDS . La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.687 €/l .

. La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: . Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.688 €/l.

Gasolina 98

E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.847 €/l .

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.857 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.877 €/l .

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: . Enerplus . Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.899 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: . Moeve. Priego de Córdoba. Av. de Granada, s/n. Precio: 1.903 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Av. de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l .

. Benamejí. Av. de la Venta, 3. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.799 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . F. del Moral . Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.799 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.799 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.799 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, estas son las gasolineras donde puedes repostar más barato hoy jueves:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.668 €/l .

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: . Ballenoil . Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Av. San Rafael, s/n. Precio: 1.668 €/l .

. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Av. San Rafael, s/n. Precio: . Petroprix . Guadix. Av. Valle del Fardes, 6. Precio: 1.677 €/l .

. Guadix. Av. Valle del Fardes, 6. Precio: . Petroprix . Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.689 €/l .

. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: . Plenergy. Granada. Av. de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.

Gasolina 98

Shell . Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.877 €/l .

. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: . Shell . Albolote. Carretera E-902/A-44/N-323, km 121. Precio: 1.897 €/l .

. Albolote. Carretera E-902/A-44/N-323, km 121. Precio: . Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.899 €/l .

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.899 €/l .

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: . Campsa . Iznalloz. Carretera N-323, km 97. Precio: 1.925 €/l .

. Iznalloz. Carretera N-323, km 97. Precio: . Repsol . Deifontes. Carretera N-323, km 105,5. Precio: 1.925 €/l .

. Deifontes. Carretera N-323, km 105,5. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.929 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: . Cepsa . Granada. Polígono Industrial Almanjáyar, parcela 55-80-0-01. Precio: 1.933 €/l .

. Granada. Polígono Industrial Almanjáyar, parcela 55-80-0-01. Precio: . Repsol . Albuñol. Carretera A-345, km 64,7. Precio: 1.939 €/l .

. Albuñol. Carretera A-345, km 64,7. Precio: . Repsol. Caniles. Carretera C-323, km 5. Precio: 1.939 €/l.

Diésel

Cosafra . Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l .

. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: . Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: . Taki-Oil . Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: 1.789 €/l .

. Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: . El Grupo SCA . Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.791 €/l .

. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: . Gasolinera Granada La Palma . Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l .

. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: . Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.798 €/l.

Con las listas que acabamos de ver ya podemos hacernos una idea de a cómo está el precio de la gasolina hoy jueves 1 de octubre en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados por ciudad, municipio y tipo de combustible y verlo no sólo en forma de listado, sino también en forma de mapa como este que ves de Málaga a modo de ejemplo: