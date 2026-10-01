Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre dónde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas
Cómo repostar gasolina barata y ahorrar más de 200 euros este verano
Hay un truco infalible para pagar muchísimo menos por la gasolina y nadie te lo había contado
Comienza el mes de octubre con una novedad importante para los conductores, ya que desde hoy se aplica una rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina sin plomo y el gasóleo. Una medida que llega en un momento marcado por la subida del precio de los carburantes y que hace todavía más importante comprobar cuánto cuesta llenar el depósito. Durante la semana hemos visto precios que superaban los 1,7 euros el litro e incluso 1,8 euros, y aunque en algunos casos todavía los encontraremos, lo cierto es ya vemos precios en torno a los 1,5 euros o los 1,60 euros, dependiendo dónde repostes. Por ello queremos mostraros ahora las ubicaciones de las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y todo a partir de los datos que como siempre, marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas para hoy jueves son estas que ahora enumeramos.
Gasolina 95
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.578 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.598 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.607 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.608 €/l.
- Ballenoil. Pilas. Av. del Aljarafe, 80. Precio: 1.618 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Av. San Jerónimo, s/n. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. La Algaba. Av. de la Industria, 25. Precio: 1.638 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Sevilla. Av. Andalucía, 44. Precio: 1.819 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Palacios y Villafranca. Av. Parque Norte, s/n. Precio: 1.857 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, Carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.887 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.897 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Av. San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Av. de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para respostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.628 €/l.
- Shell. Los Arenales. Av. Ingeniero Félix Sancho, 19, P.I. Salinas. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Av. Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.668 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.678 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, 9. Precio: 1.678 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Av. Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.688 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. P.I. La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Algeciras. Av. Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera del Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- Shell. San Roque. Carretera N-340 Cádiz-Málaga, Autovía km 124. Precio: 1.927 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Av. del Mueble, s/n. Precio: 1.927 €/l.
- Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. Campamento. Av. Huelva, P.I. Campamento, s/n. Precio: 1.807 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.819 €/l.
- SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Av. Huelva, P.I. Campamento, 9. Precio: 1.827 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1.829 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más baratas hoy jueves son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.658 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.658 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.668 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.668 €/l.
- Ballenoil. Marbella. Calle Plata, 44, Polígono La Ermita. Precio: 1.678 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.698 €/l.
Gasolina 98
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.857 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Av. Las Américas, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: 1.907 €/l.
- Shell. Málaga. Av. Velázquez, s/n. Precio: 1.917 €/l.
- Repsol. Málaga. Calle Almería, 78. Precio: 1.935 €/l.
- Repsol. Villanueva del Rosario. Carretera A-359, km 17. Precio: 1.935 €/l.
- Repsol. Estepona. Autopista AP-7, km 161, sentido derecho. Precio: 1.935 €/l.
- Repsol. Estepona. Autopista AP-7, km 161, sentido izquierdo. Precio: 1.935 €/l.
- Repsol. Málaga. Calle Almería, 183. Precio: 1.935 €/l.
- Repsol. Benalmádena. Av. García Lorca, Arroyo de la Miel, 17. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves es esta:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.568 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.588 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1.678 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.678 €/l.
- GEDS. La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.687 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.688 €/l.
Gasolina 98
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.857 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.877 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.899 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Moeve. Priego de Córdoba. Av. de Granada, s/n. Precio: 1.903 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Av. de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.799 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras donde puedes repostar más barato hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.668 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Av. San Rafael, s/n. Precio: 1.668 €/l.
- Petroprix. Guadix. Av. Valle del Fardes, 6. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Granada. Av. de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Gasolina 98
- Shell. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Albolote. Carretera E-902/A-44/N-323, km 121. Precio: 1.897 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.899 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.899 €/l.
- Campsa. Iznalloz. Carretera N-323, km 97. Precio: 1.925 €/l.
- Repsol. Deifontes. Carretera N-323, km 105,5. Precio: 1.925 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.929 €/l.
- Cepsa. Granada. Polígono Industrial Almanjáyar, parcela 55-80-0-01. Precio: 1.933 €/l.
- Repsol. Albuñol. Carretera A-345, km 64,7. Precio: 1.939 €/l.
- Repsol. Caniles. Carretera C-323, km 5. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.
- Taki-Oil. Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: 1.789 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.791 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.798 €/l.
Con las listas que acabamos de ver ya podemos hacernos una idea de a cómo está el precio de la gasolina hoy jueves 1 de octubre en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados por ciudad, municipio y tipo de combustible y verlo no sólo en forma de listado, sino también en forma de mapa como este que ves de Málaga a modo de ejemplo: