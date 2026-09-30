El BOE presenta a Maricarmen como víctima del franquismo cuando vivió en Retiro por 200 € durante 70 años gracias a una ley de Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez ha descrito a Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años con movilidad reducida desahuciada de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro, como una «víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura». Maricarmen, sin embargo, vivió en un piso cuya renta era de 200 euros, a lo que hay que sumar entre 220 y 250 euros de gastos. Pagó menos de 500 euros durante los 70 años que vivió en ese inmueble en virtud de los conocidos como alquileres «de renta antigua». Este tipo de arrendamientos se regulaba en una ley aprobada durante la dictadura de Francisco Franco. Y se eliminaron durante el Gobierno socialista de Felipe González.

El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras aprobarlo en Consejo de Ministros, uno de los decretos en materia de vivienda que ha sacado adelante en plena movilización con motivo del desahucio de Maricarmen.

En el preámbulo de esa norma, el Ejecutivo dice de la octogenaria que «no es solo un número». Es más, asegura que «es una mujer vulnerable de 87 años» y «víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura». El Gobierno alude, sin mencionarla, a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que fijó alquileres con rentas limitadas de forma vitalicia e incluso permitía que los descendientes pudieran heredar esos alquileres. Sin embargo, el Gobierno socialista de Felipe González eliminó este tipo de arrendamientos.

Una legislación posterior de 1985, el llamado decreto Boyer aprobado por el Ejecutivo socialista, derogó este tipo de arrendamientos y, posteriormente, otra legislación socialista de 1994 fijó la redacción para eliminar este tipo de arrendamientos. Aun así, estableció una disposición transitoria para permitir continuar con estos alquileres a los que lo habían firmado de este tipo antes del decreto Boyer que aprobó el PSOE.

A su vez, el decreto también señaló que Maricarmen había sufrido también «la especulación más voraz, que le ha impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna».

El desahucio de Maricarmen a mediados de este mes despertó una movilización contra las políticas de vivienda del Gobierno, así como del resto de administraciones, que culminó con una acampada en la madrileña Puerta del Sol.

Los dos decretos Maricarmen

El Gobierno ha aprobado dos decretos sobre vivienda. Uno con las medidas que el Gobierno cree que podrá sacar adelante con el apoyo de los partidos conservadores que sostienen a Sánchez en La Moncloa, PNV y Junts. El otro incluye medidas exigidas por el Sindicato de Inquilinas y, previsiblemente, va más allá de lo que los partidos a la derecha del PSOE estarían dispuestos a convalidar en la Cámara Baja.

El primer decreto incluye:

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030. Regulación de alquiler de temporada y habitaciones Prohibición de la compra de casas por parte de fondos buitre hasta el 2028. Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Por otro lado, el segundo decreto incluye una medida que, a ojos del Ejecutivo, puede no suscitar tantos consensos entre los diferentes partidos que apoyaron la investidura de Sánchez: «Un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto».