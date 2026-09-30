El jefe de la Policía ordena sostener el pulso del Gobierno a Ayuso: «Desalojar Sol es competencia municipal»

El jefe superior de la Policía Nacional apoya a sus superiores de la Delegación del Gobierno en el conflicto que mantienen con la Comunidad de Madrid por trasladar al Ayuntamiento de Madrid la responsabilidad de la acampada en la Puerta del Sol. El Gobierno regional exige al Gobierno desalojar la Puerta del Sol en 48 horas y amenaza con acudir a los tribunales si no cumplen con su responsabilidad.

En medio del enfrentamiento, el máximo responsable de la Policía Nacional ha explicado a los mandos del cuerpo en Madrid que el desalojo de los acampados en la Puerta del Sol es trabajo de la Policía Municipal de Almedia, en consonancia con las tesis del Gobierno.

La decisión del jefe de la Policía en Madrid ha causado sorpresa y malestar en muchos agentes que se sienten menospreciados en su trabajo al tratarse de una competencia propia de la Policía Nacional y no de los agentes municipales.

La ausencia de Policía Nacional

La ausencia de la Policía Nacional en la acampada de Sol es, precisamente, uno de los hechos más llamativos desde que se impulsó este intento de reeditar un 15M, tras el último desalojo en Madrid, el de Maricarmen.

El Gobierno permitió desde el principio que los manifestantes se instalasen en la plaza pública de Sol, dando órdenes de no actuar y dejar que estos se moviesen con total libertad. La falta de reacción ha llegado hasta tal punto que la Delegación del Gobierno ni siquiera ha destacado a miembros de la Policía Nacional para proteger la sede de la Comunidad de Madrid, sitiada por los acampados.

Esta inacción se argumenta desde el Gobierno con la excusa de que no es su competencia actuar si no hay incidentes y se trasladaba la responsabilidad de un posible desalojo a la Policía Municipal.

La Comunidad de Madrid respondió acusando al Ejecutivo de «lavarse las manos» y calificando esta posición de «ilegal»: «Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal. Las competencias son de la Policía Nacional».

«Se trata de una decisión política que contradice los principios operativos del Cuerpo, se trata de un problema de orden público y es competencia de la Policía Nacional y en concreto de la UIP», explica una fuente policial.

Para el sindicato policial Jupol, la permanencia de los acampados en Sol plantea un conflicto entre el ejercicio del derecho de manifestación y el derecho de otros ciudadanos a utilizar el espacio público. Por eso, si se considera necesario desalojar la plaza, el sindicato exige que la Delegación del Gobierno dé la orden y asuma la decisión.

Su portavoz, Ibon Domínguez, insiste en que, en caso de producirse el desalojo, deberían ejecutarlo los especialistas de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Su argumento es que la actuación podría derivar en un problema de orden público y que la Policía Municipal, a juicio de Jupol, no dispone de la preparación específica de esa unidad para una intervención de este tipo.