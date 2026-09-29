Almeida reivindica su modelo de vivienda tras lograr que Maricarmen vuelva a casa: «Garantizamos el derecho de la propiedad»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este martes el modelo de intermediación en el alquiler del Ayuntamiento después del acuerdo alcanzado entre Urbagestión y Maricarmen Abascal para que la mujer de 87 años pueda regresar a la vivienda de la que fue desahuciada la semana pasada.

El acuerdo se alcanzó este lunes después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Maricarmen podrá regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda mediante un nuevo contrato de alquiler de ocho años y con una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.

«Siempre es bueno que haya un acuerdo», ha señalado Almeida, que ha agradecido tanto a la propiedad como a los representantes de Maricarmen su disposición a negociar. «Felicitémonos de que haya un gobierno en el que ambas partes, Urbagestión y Maricarmen, confíen», ha añadido.

El alcalde ha aprovechado el desenlace para defender la intervención del Ayuntamiento en un conflicto entre particulares y contraponer su política de vivienda a la del Gobierno de Pedro Sánchez. «Esto demuestra que hay una forma distinta a la de Pedro Sánchez de afrontar los problemas».

Un nuevo contrato para

Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda de Retiro en la que había residido durante décadas. La orden judicial se ejecutó en el cuarto intento y la mujer abandonó el inmueble en camilla para ser trasladada por el Samur a un hospital.

Tras el desahucio, Urbagestión planteó inicialmente que la vivienda se incorporase al programa municipal ReViVa para permitir el regreso de Maricarmen. La EMVS rechazó esa fórmula porque el inmueble no cumplía los requisitos legales establecidos para entrar en el programa.

La alternativa finalmente acordada ha sido diferente: un nuevo contrato de arrendamiento entre la propiedad y Maricarmen mediante el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS.

Este servicio municipal actúa precisamente entre propietarios e inquilinos y ofrece, entre otras garantías, mediación entre las partes y seguros gratuitos de impago y multirriesgo durante la vigencia del contrato.

Almeida ha defendido que la actuación municipal permite conjugar la protección del inquilino con la seguridad jurídica del propietario. «La cuestión controvertida de Maricarmen no es que hubiera dejado de pagar», ha señalado.

El alcalde ha explicado que el objetivo del programa es que las viviendas privadas salgan al mercado del alquiler ofreciendo garantías a sus propietarios.

Según los datos aportados este martes por Almeida, 731 viviendas se han acogido ya a este marco de intermediación.

El alcalde también ha respondido a quienes han criticado que el Ayuntamiento interviniera en un conflicto sobre una vivienda de titularidad privada. «Intervenimos porque la propiedad lo pide. No se verán tan perjudicados cuando piden la intervención del Ayuntamiento y agradecen el acuerdo».

Pide levantar la concentración de Sol

El caso de Maricarmen desencadenó después del desahucio una movilización en defensa del derecho a la vivienda que ha terminado trasladándose a la Puerta del Sol, donde se ha instalado una acampada.

El acuerdo entre Maricarmen y Urbagestión no ha supuesto por ahora el final de la protesta. Representantes del Sindicato de Inquilinas que participaron en la negociación anunciaron tras conocerse el pacto que la movilización continuaría al considerar que sus reivindicaciones van más allá del caso concreto de la anciana.

Almeida ha reclamado a la Delegación del Gobierno que actúe para poner fin a la concentración si no se desarrolla conforme a la normativa: «La concentración de Sol debería ser levantada de inmediato por parte de la Delegación del Gobierno».

El alcalde ha precisado que el Ayuntamiento no cuestiona el derecho de manifestación, pero ha añadido: «No negaremos que cualquier persona tiene el derecho a manifestarse, pero no permitiremos que eso no se haga de acuerdo con las normas y nuestro marco de convivencia».

El acuerdo alcanzado este lunes permite así que Maricarmen vuelva a la vivienda después del desahucio y pone fin, al menos en lo relativo a su contrato, a un conflicto que se había convertido en uno de los principales símbolos del debate sobre la vivienda en Madrid.