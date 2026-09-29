El ‘marquesito’ del Sindicato de Inquilinas se crio en El Viso y su abuelo fundó el bufete Uría Menéndez, fue ministro de la Transición y tutor de Felipe VI

Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se ha criado en un piso de la exclusiva calle Segre, en El Viso, y su familia dispone de una histórica casa de veraneo en Somió, la zona más cotizada de Gijón. Además, el marquesito es nieto de Aurelio Menéndez, ex ministro de la Transición en el Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del prestigioso bufete Uría Menéndez, primer marqués de Ibias y tutor del Rey Felipe VI durante la etapa universitaria del monarca.

Según ha podido saber OKDIARIO, el activista reside ahora de alquiler en Chamberí. Fuentes de este periódico indican que su familia está sorprendida y molesta con su guerra personal con los propietarios teniendo en cuenta que proviene de un linaje de grandes tenedores.

El contraste entre su discurso público y su entorno familiar es notable. De los Santos se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha por la vivienda y aparece estos días a todas horas en televisión defendiendo las huelgas de alquileres frente a los propietarios.

Su biografía, sin embargo, remite a una familia de larga prosapia en la élite jurídica, militar y financiera del país. Una fuente que asegura conocer los hechos «de primera mano» ha detallado a este periódico ese trasfondo.

Mansión en Somió

El episodio más llamativo ha ocurrido hace unos meses en Asturias. Con motivo de un encuentro organizado por el Sindicato de Inquilinos en Gijón, el portavoz decidió alojar a varios compañeros en la residencia de verano de su familia.

De los Santos se llevó a varios miembros del colectivo «a alojarse y pasar unos días a este casoplón familiar de lujo». La misma fuente añade que estuvieron alojados «con absoluta comodidad y contando con las atenciones del servicio doméstico habitual de la propiedad».

La finca se encuentra en Somió, la parroquia residencial de mayor nivel de Gijón, salpicada de casonas de indianos y villas de principios del siglo XX. Es, en palabras de una persona próxima a la familia, «una estampa muy singular para un colectivo que abandera el discurso contra los grandes propietarios y los privilegios».

El propietario y gestor actual de la vivienda es Aurelio Menéndez García, tío del activista, primogénito de la familia y actual marqués de Ibias. Ocupa un cargo directivo en el Banco Mundial como gerente de Infraestructuras y Transportes.

Del Viso a Chamberí

La trayectoria residencial de De los Santos ha discurrido siempre por los barrios más acomodados de la capital. Se ha criado en los pisos que la familia posee en la calle Segre, en pleno Chamartín, a escasa distancia del estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid.

Allí vivía en un inmueble de gran valor que el abuelo adquirió para los hermanos. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, un centro privado de La Salle.

Su formación no desentona con la de otros portavoces del sindicato. Valeria Racu –la nueva Ada Colau– ha estudiado en el internacional United World Colleges con una beca de la Fundación La Caixa y se ha graduado en Antropología Social en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Alicia del Río, por su parte, ha cursado Psicología en la Universidad Pontificia Comillas, con un año de intercambio en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia.

Actualmente De los Santos reside de alquiler en Chamberí, uno de los distritos con los precios más altos de Madrid, donde también vive la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En el plano profesional, el activista trabaja en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). No tiene plaza fija de funcionario: su contrato es de Profesor Ayudante Doctor.

Una saga de super élite

La figura central del árbol genealógico es su abuelo materno, Aurelio Menéndez Menéndez. Nacido en Gijón en 1927, fue catedrático de Derecho Mercantil y ministro de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, entre 1976 y 1977, por la Unión del Centro Democrático (UCD).

El propio De los Santos ha confirmado el parentesco en su tesis doctoral, consultada por OKDIARIO: «Mi más especial dedicatoria de esta tesis doctoral a mi abuelo, Aurelio Menéndez, con quien tanta complicidad tenía. Su bondad, su inteligencia, su constancia, su sensatez, su talante, y tantas otras virtudes que demostraba en su día a día le convierten en mi mayor referente. Su ejemplo inspirador marcó mi vocación docente e investigadora y su apoyo me permitió llevarla a cabo. Sirva esta dedicatoria para honrar su memoria».

Su nombre ha quedado unido para siempre al del despacho Uría Menéndez, uno de los bufetes más influyentes de España y con fuerte presencia internacional. Fue también ex tutor del Rey Felipe VI, ya que dirigió la formación académica del entonces príncipe de Asturias. Recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1994 y fue marqués de Ibias hasta su fallecimiento.

La rama paterna no le va a la zaga. Su abuelo paterno fue, según la fuente, un alto mando del Ejército que residió toda su vida en el Paseo de la Castellana. Su tío, el general de división José Miguel de los Santos, ha ejercido como comandante general de Melilla.

El sindicato y la vivienda

El Sindicato de Inquilinas de Madrid nació en 2017 y se ha consolidado como uno de los actores más combativos del debate sobre la vivienda en la capital. Sus campañas han girado en torno a la bajada de los alquileres, la resistencia a los desahucios y la presión sobre los grandes tenedores.

De los Santos ha sido la cara más reconocible de esa estrategia en los medios. Su discurso se ha dirigido contra los propietarios en un momento en que el precio del alquiler en Madrid ha alcanzado máximos históricos.

La fuente consultada resume la contradicción con una imagen: la de un joven criado entre la calle Segre y la Castellana que lidera las movilizaciones mientras dispone de un entorno familiar firmemente incrustado en los cuerpos de élite del Estado y del Banco Mundial.

En la batalla por la vivienda, De los Santos ha elegido el bando de los inquilinos. La diferencia es que, a diferencia de muchos de quienes le escuchan y siguen, él siempre ha tenido a mano una llave de repuesto.

OKDIARIO ha contactado con De los Santos que, por el momento, no hace comentarios sobre esta maraña de nexos con la alta alcurnia.