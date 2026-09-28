Marruecos construyó una «ciudad solar» en el desierto en 2016: 580 MW que «suministran energía» a más de 1 millón de personas

Marruecos inauguró en 2016 un complejo solar que abastece a más de un millón de personas, según datos del Banco Mundial. La región de Ouarzazate, que se encuentra al borde del desierto del Sahara, alberga uno de los complejos de energía solar más grandes del mundo, el Noor Ouarzazate. Este proyecto es una de las inversiones más importantes del país vecino en energías renovables y tiene una capacidad total de 580 MW distribuidos en cuatro plantas interconectadas.

El reto de Marruecos es terminar con su dependencia de los combustibles fósiles extranjeros y transformarse en una potencia exportadora de energía verde hacia Europa.

El objetivo de Marruecos para 2030

El núcleo de la estrategia pretende que para el año 2030 más del 52% de la capacidad eléctrica instalada provenga de fuentes renovables. Con el fin de alcanzar esta meta, el plan reparte el crecimiento en tres puntos: energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica. Para el año 2040, Marruecos pretende terminar con el carbón de su red eléctrica.

A través de la iniciativa estatal conocida como «Oferta Marruecos», el gobierno ha reservado unas 300,000 hectáreas de terreno en su fase inicial para atraer consorcios internacionales. Marruecos utiliza el hidrógeno verde como base para su desarrollo industrial y geopolítico.

La meta no es sólo emplear más energías renovables y reducir las que no lo son. Se espera reducir un 20% el consumo de energía final para 2030 mediante programas de eficiencia en el transporte, la edificación y la industria.

Al no contar esta región con yacimientos de gas o petróleo como en el caso de la región del Magreb, utiliza las energías renovables para exportar a Europa. Su objetivo final es aprovechar sus interconexiones existentes ya en España y futuros cables submarinos directos con otros países de Europa para convertirse en el principal proveedor de energía limpia del ‘viejo continente’.

¿Cómo es el complejo de Noor Ouarzazate?

La ciudad solar depende de 4 instalaciones. Noor I, con una capacidad de 160 MW, fue la primera en entrar en funcionamiento desde la creación del complejo, y utiliza colectores parabólicos para concentrar la radiación solar. Le siguieron Noor II, con una capacidad de 200 MW, Noor III, con una capacidad de 150 MW, y Noor IV, una instalación fotovoltaica con una capacidad de 70 MW. En total, las cuatro unidades alcanzan los 580 MW.

La ciudad está formada por miles de espejos, conocidos como heliostatos, que siguen la trayectoria del sol y concentran la radiación en un receptor situado en la parte superior de una torre central.