La ‘Caminata de la Loba’ de Shakira al descubierto: «Sólo cinco famosos son elegidos por su equipo, el resto va por sorteo»

Cuando se habla de los conciertos de Shakira en Madrid, la conversación ya no gira únicamente alrededor de la música. Desde que la colombiana arrancó su residencia en la capital el pasado 18 de septiembre, cada una de sus actuaciones tiene una incógnita añadida que despierta tanta curiosidad entre sus seguidores como el propio repertorio: ¿quién será el famoso que acompañe a Shakira en su entrada al escenario? La artista ha convertido los primeros minutos de sus doce conciertos en una auténtica pasarela de rostros conocidos gracias a la denominada ‘Caminata de la Loba’, una comitiva en la que celebrities, influencers, artistas y también espectadores anónimos acompañan a la cantante en su recorrido hasta el escenario. Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante, Lola Lolita, Marta Díaz, Lucía Bellido, Mar Lucas, Chanel o Vicco son algunos de los nombres que ya han protagonizado estas imágenes, que rápidamente saltan del recinto a las redes sociales. Y es precisamente ahí donde se encuentra una de las claves del fenómeno: el público ya no solo quiere saber qué ocurrirá encima del escenario, sino también quién estará alrededor de Shakira cuando aparezca ante las 50.000 personas que asisten cada noche.

La situación vivida en Madrid no es, además, un fenómeno aislado. En los últimos meses, los grandes artistas han comenzado a experimentar con fórmulas que convierten a determinadas personas del público en parte visible del espectáculo. El caso más evidente es el de Bad Bunny y su famosa ‘Casita’, una construcción inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña que se convirtió en uno de los elementos más comentados de sus conciertos en Madrid. Allí, un grupo reducido de invitados podía disfrutar del espectáculo desde un lugar privilegiado y perfectamente visible para el resto del público. La gracia estaba precisamente en descubrir quién aparecería cada noche: por la Casita pasaron rostros tan conocidos como Penélope Cruz y Javier Bardem, Ester Expósito, Ana de Armas, María León, Paco León, Carmen Machi, Martiño Rivas, Marta Ortega, Koke o Lamine Yamal. De repente, la pregunta que acompañaba al concierto no era solamente qué canción interpretaría Bad Bunny en ese momento, sino qué famoso ocuparía aquella noche el espacio que se había convertido en uno de los grandes focos de atención del espectáculo.

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Shakira ha tomado ahora una idea similar, aunque con una puesta en escena completamente diferente. En su caso no existe una casa desde la que los invitados observan el concierto, sino una caminata que precede a la llegada de la cantante al escenario. Los participantes aparecen vestidos con una estética plateada, gafas oscuras y túnicas que convierten la entrada en una especie de desfile futurista. La primera noche fueron especialmente comentadas las apariciones de Chanel y Vicco, mientras que en el segundo concierto Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante caminaron junto a Shakira acompañadas, entre otras, por Lola Lolita. La influencer no ocultó su emoción después de vivir el momento y compartió en sus redes sociales una declaración que resumía lo que había supuesto para ella: «Ya me puedo morir en paz, te amo». Paula Echevarría también compartió varias imágenes de aquella noche y describió la experiencia como «impresionante, ¡todo! El estadio, el ambiente, la caminata y ELLA». Después del recorrido, la actriz disfrutó del concierto desde la zona VIP junto a Miguel Torres, su hijo Miki y otros invitados, entre ellos Chiara Ferragni, y tuvo además la oportunidad de saludar personalmente a la artista.

Pero hay un detalle que cambia considerablemente la percepción que puede tener el público sobre esta caminata. Porque, aunque las imágenes más llamativas están protagonizadas por famosos, no todas las personas que acompañan a Shakira son celebrities invitadas. La organización de la residencia ha explicado a COOL cómo funciona exactamente el sistema y la respuesta resulta especialmente llamativa: de las 100 personas que participan en la caminata, solo entre cuatro y cinco son seleccionadas directamente por el equipo de la artista; el resto accede mediante sorteos organizados por los mediapartners del tour. Entre estos colaboradores se encuentran Air Europa, Mediaset y Ouigo, que son los encargados de poner en marcha diferentes acciones para que sus públicos puedan optar a formar parte de esta experiencia.

Desde la propia organización lo explican así a COOL: «Las personas que acuden a la caminata son elegidas mediante sorteo por los mediapartners del tour. Únicamente la primera fila es de celebs o influencers que invitamos». Una aclaración que resulta importante para entender qué ocurre realmente durante esos minutos iniciales del espectáculo. Es decir, las celebrities que el público identifica inmediatamente en las imágenes pertenecen a una selección concreta de invitados, pero la caminata es mucho más amplia y reúne a un centenar de personas. La organización establece así una diferencia entre la primera fila, reservada a famosos e influencers invitados, y el resto de participantes, que pueden llegar hasta allí sin tener ningún tipo de notoriedad pública.

Y todavía hay una segunda particularidad. Dentro de esas 100 personas que participan en la caminata existe un pequeño grupo que tampoco responde al sistema de sorteos de los mediapartners. Entre cuatro y cinco participantes son elegidos directamente por el equipo de Shakira. El resto, según confirma la organización, entra mediante las acciones y sorteos de los colaboradores del tour. Y ahí llega la parte más sorprendente de todo el mecanismo: «Por lo tanto cualquiera podría conseguirlo». Una frase que desmonta la idea de que para estar a escasos metros de Shakira durante su entrada al escenario sea imprescindible ser una celebrity, una influencer o tener millones de seguidores en redes sociales. «La sensación inmediata puede ser que se trata de un espacio diseñado exclusivamente para rostros famosos. Sin embargo, detrás de esas primeras posiciones hay otras muchas personas», aclaran.

‘La Caminata de la Loba’ vs. ‘La Casita’ y ‘El Confesionario’

La ‘Caminata de la Loba’ de Shakira no es un caso aislado dentro de esta nueva manera de concebir los grandes espectáculos. En los últimos años, algunos de los artistas más importantes han incorporado a sus conciertos elementos que van mucho más allá del escenario convencional y que terminan convirtiéndose en pequeñas escenas con identidad propia. Es el caso de Bad Bunny y ‘La Casita’, uno de los elementos más reconocibles de su gira Debí Tirar Más Fotos, y también de Rosalía y ‘El Confesionario’, una de las piezas asociadas a su nueva etapa con LUX. Tres propuestas completamente diferentes que parten de una misma idea: construir dentro del concierto un espacio o momento con sus propias reglas.

En el caso de Bad Bunny, ‘La Casita’ funcionaba como una extensión física del universo de Debí Tirar Más Fotos. Inspirada en la arquitectura y la estética puertorriqueña, la construcción formaba parte del montaje y servía como uno de los puntos visuales más reconocibles del espectáculo. No era un simple decorado colocado al fondo, sino un escenario dentro del propio escenario, con una personalidad propia y perfectamente integrado en la puesta en escena. Por ella fueron pasando diferentes rostros conocidos, pero también se convirtió en una pieza especialmente ligada a la identidad cultural que el artista quiso reivindicar durante esta gira.

Rosalía plantea una fórmula diferente con ‘El Confesionario’. Aquí desaparece la idea de una construcción que forma parte del paisaje del concierto y aparece un recurso mucho más íntimo y teatral: un espacio concebido alrededor de la confesión. Por este escenario han pasado también artistas como Aitana, Karol G o Lali Espósito, convirtiéndolo en uno de esos momentos especialmente reconocibles de su propuesta. El propio concepto introduce una dimensión diferente dentro del espectáculo, más cercana a la representación y a la interacción que a una simple actuación musical. Frente a la estética doméstica de ‘La Casita’ o al recorrido de Shakira, ‘El Confesionario’ juega con la idea de entrar en un espacio separado del resto del show, con un lenguaje propio y una carga escénica diferente.

Y ahí es donde ‘La Caminata de la Loba’ adquiere su propia personalidad. Shakira no necesita levantar una estructura paralela ni crear una estancia independiente: convierte su llegada al escenario en una escena en sí misma. El recorrido hasta el punto donde comienza el concierto deja de ser un trámite y adquiere una coreografía y una identidad reconocibles. Los acompañantes no permanecen en un lugar concreto, sino que avanzan junto a la artista hasta el escenario, haciendo que el propio desplazamiento se convierta en parte de la puesta en escena.

Tres artistas, tres recursos y tres maneras de ampliar los límites de un concierto. Bad Bunny construye una casa, Rosalía crea un espacio de confesión y Shakira convierte un recorrido en una escena. No buscan exactamente lo mismo ni utilizan los mismos códigos, pero comparten una característica: introducen dentro de sus espectáculos pequeños universos reconocibles que permiten que cada gira tenga elementos propios más allá del repertorio musical. El concierto deja así de ser únicamente una sucesión de canciones para convertirse también en una experiencia con escenarios, personajes, rituales y momentos que el público puede identificar como parte de ese universo concreto.