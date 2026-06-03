¿Qué piensas de la ‘casita’ de los conciertos de Bad Bunny? Déjanos tu opinión

Famosos como Úrsula Corberó, Ester Expósito o Lamine Yamal son algunos de los nombres que han ocupado la casita de Bad Bunny, convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de los conciertos de la gira Debí tirar más fotos.

Se trata de una recreación de una vivienda tradicional puertorriqueña convertida en escenario alternativo con famosos y con algunos fans escogidos de entre el público.

La famosa casita de los conciertos de Bad Bunny ha generado mucha expectación pero también polémica: hay quienes culpan al puertorriqueño de convertir la casita en un espacio sólo para mujeres normativas y famosos cuando piensan que en realidad debería ser algo para todos los fans.

Y tú, ¿Qué piensas de la polémica que ha surgido en torno a Bad Bunny?

¡Déjanos tu opinión y dinos qué piensas de la casita de Bad Bunny!