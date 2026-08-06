Algunas personas están pintando líneas blancas en sus ventanas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Tanto en el campo como en las ciudades, los seres humanos no son los únicos que viven en los diferentes entornos. Los animales habitan cerca de nuestros hogares, siendo parte de nuestros barrios. Sin embargo, su proximidad a los humanos puede ser algo que les ponga en peligro. Las ventanas son un grave problema para la integridad de las aves, ya que no pueden identificar que hay un obstáculo transparente mientras vuelan.

Existen estudios en Alemania donde se calcula que alrededor de 100 millones de aves mueren cada año sólo en Alemania debido a colisiones con cristales. Para combatir esta problemática, algunas personas están empezando a pintar líneas blancas en sus ventanas.

La regla de los 5 centímetros

Las aves son capaces de volar por espacios muy estrechos, por lo que, para evitar que estas quieran pasar por nuestras ventanas, se están pintando líneas blancas en la ventana como barrera visual.

Este método consiste en pintar líneas blancas muy juntas, generalmente en dirección vertical. Estas rectas deben tener un grosor mínimo de 3 milímetros y estar separadas entre sí por un máximo de 5 centímetros. En caso de preferir un diseño horizontal, la separación debe ser aún menor.

En lugar de dibujar líneas continuas, se pueden dibujar filas de puntos blancos separados por la misma distancia. Es una opción muy estética que quita menos luz al interior.

Siempre por fuera

Para que este método funcione, es necesario pintar las líneas por fuera en la parte exterior de la ventana. Si se pinta por dentro, es muy posible que el reflejo del sol haga invisibles los trazos, engañando a los pájaros, haciendo que choquen.

Para pintar estas rectas de forma limpia y temporal, lo más recomendable es usar rotuladores de tiza líquida blanca o pintura al temple acrílica, ya que resisten las lluvias leves, pero se pueden quitar con facilidad con un paño húmedo si te cansas de ellas.