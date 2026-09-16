Detenida una mujer en Requena por la muerte a cuchilladas de un hombre en el domicilio de la víctima

Agentes de la Guardia Civil han detenido, en colaboración con la Policía Local, en el municipio de Requena, en Valencia, a una mujer, de 47 años, como supuesta autora del crimen a cuchilladas de un hombre, de 51 años, en el domicilio de este último. Las nacionalidades de la víctima y su presunta agresora no han trascendido.

Los hechos se han producido el pasado sábado día 12 de este mes de septiembre, en torno a las 14:30 horas. La mujer se encuentra en prisión preventiva sin fianza por orden judicial. El fallecido y la presunta autora del asesinato no guardaban relación «romántica» entre ellos, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se han producido una semana después de que, también, agentes de la Guardia Civil detuvieran a un varón de origen colombiano, 34 años y con un expediente de expulsión abierto hace más de un año, por otro grave suceso con arma blanca. En concreto, como presunto autor de la tentativa de asesinato a una mujer de la misma nacionalidad y de 44 años en la localidad de Carcaixent, también en Valencia.

En el caso de Requena, la mujer llevaba la ropa ensangrentada en el momento de ser detenida y se encontraba muy alterada, según Las Provincias. Un policía local, que derribó la puerta de la vivienda, fue el primero en reducirla, hasta la llegada de la Guardia Civil.

El trágico suceso acaecido en la localidad valenciana de Requena se ha conocido este miércoles, si bien los hechos, como se ha dicho, se produjeron el pasado sábado en la vivienda que habitaba la víctima mortal. Como se ha dicho, también, fuentes de la Guardia Civil han descartado que existiera una relación sentimental entre la víctima y la mujer que se encuentra ahora detenida y en prisión preventiva sin fianza por orden judicial.