Mientras excavaban para construir una terraza, encontraron un tesoro vikingo de más de mil años de antigüedad

Arqueólogos daneses han descubierto un valioso tesoro vikingo en Rebild (Dinamarca). Un tesoro de plata que sienta un precedente en los registros del país. Se obtuvieron de la excavación 18,5 kilogramos procedentes de una vasija del siglo X, que consta de más de 700 objetos y partes de otros objetos. El hallazgo, apodado por los arqueólogos de los Museos del Norte de Jutlandia (Nordjyske Museer) como una auténtica ‘caja fuerte vikinga’.

Además de numerosos lingotes y brazaletes de plata, entre ellas destacan dirhams islámicos y peniques anglosajones acuñados bajo el rey Eduardo el Viejo, lo que demuestra las inmensas redes comerciales de la Escandinavia vikinga. «Este tesoro de plata se conoce ahora como el tesoro de Rebild», afirma Torben Sarauv, director del Departamento de Patrimonio Cultural de los Museos del Norte de Jutlandia.

El accidental hallazgo que explica la vida vikinga

El hallazgo de la vasija se produjo de forma accidental en las obras de construcción de una terraza en el jardín privado de una casa de Reibild. En el recipiente original se encontraron 320 objetos de plata, con un peso aproximado de 6 kilos y medio, mientras que el resto se encontró por los alrededores del jardín.

El Museo del Norte de Jutlandia ha descrito el descubrimiento como espectacular y único. Además, los arqueólogos del museo interpretan el descubrimiento como un gran avance para comprender la Era Vikinga en Dinamarca, ya que la muestra revela claramente cómo la plata funcionaba como fuente de riqueza y medio de pago durante aquella época, lo que lo convierte en algo similar a encontrar una caja fuerte para ese periodo.

«Estos objetos de plata dan testimonio de sus conexiones con países extranjeros, ya que los vikingos realizaban conquistas y comerciaban. Eran comerciantes apasionados. No sólo eran hábiles espadachines», señala Lars Christian Norbach, director del Museo del Norte de Jutlandia.