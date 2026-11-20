En el occidente de Asturias, sobre el valle del Navia, todavía quedan pequeñas aldeas en las que apenas se nota el paso del tiempo. Las casas bastante antiguas, siguen en pie y el paisaje no parece haber cambiado, pero cada vez vive menos gente. Eso es lo que ha ocurrido precisamente en Bustello, una aldea del concejo de Illano a la que se llega por una carretera llena de baches y en la que hoy sólo queda una vecina.

Se llama Valentina, tiene 78 años y llegó allí siendo muy joven, después de casarse. La casa en la que vive la había levantado la familia de su marido y durante muchos años estuvo llena. En ella llegaron a convivir seis personas. pero ahora sólo queda ella. Los vecinos fueron marchándose o muriendo, el panadero dejó de subir hasta el pueblo y hasta una llamada puede convertirse en un problema, porque la cobertura sólo aparece en un punto concreto de la ventana del salón.

Valentina (78 años) es la única vecina de una aldea de Asturias

Durante años, la vida en Bustello fue parecida a la de muchas otras aldeas del interior asturiano. Las familias vivían de lo que daba la tierra y de los animales. Había vacas, se recogían castañas y miel y se cultivaban trigo y centeno. No sobraban demasiadas cosas, pero Valentina en un reportaje que le dedica ElDiario.es recuerda aquella etapa con una frase sencilla: «Antes éramos felices con menos».

Su casa, según cuenta siempre fue «una buena casa». Su marido era muy mañoso y junto a ellos vivian sus hijos y sus suegros. Cada quince días, los lunes, los vecinos se organizaban para bajar juntos hasta el mercado de Boal. Una furgoneta los recogía y aprovechaban la jornada para ir al banco, comprar y comer juntos. Con el paso de los años, cada fueron siendo menos. Primero quedaron dos. Después, ninguno y ahora ella está como dice, «sola, sola y sola».

Una vida sin panadero y con cobertura junto a una ventana

La despoblación también se nota en los pequeños servicios que hace años llegaban con normalidad hasta estas aldeas. El panadero ya no sube hasta la puerta de Valentina y la carretera presenta un estado que dificulta todavía más las comunicaciones. Tampoco el teléfono funciona en cualquier rincón de la vivienda. Para conseguir cobertura tiene que colocarse en una zona concreta de la ventana del salón. Aun así, mantiene sus rutinas y sigue haciendo su vida en la misma casa de siempre.

Una auxiliar del servicio de ayuda a domicilio acude a visitarla y ambas salen a dar pequeños paseos. Para caminar utiliza alguno de los bastones de madera que pertenecieron a su marido. Dentro de casa, la radio le hace compañía y también pasa el tiempo haciendo sopas de letras. Por otro lado, la cocina conserva parte de la vida de antes. Prepara caldo de rabizas, sopa de pan y otros platos tradicionales y cuando alguien llega hasta su casa, lo recibe con café y pastas. Sus hijos también van a verla con frecuencia.

En una ocasión, su familia le organizó un viaje de cinco días a Benidorm. Fue entonces cuando Valentina subió por primera vez a un avión y durmió por primera vez en un hotel. Más tarde le propusieron viajar a Tenerife, aunque esta vez prefirió quedarse en Asturias.

«Me falta la gente», pero no quiere abandonar su casa

Lo que Valentina echa de menos no está lejos.»Me falta la gente», reconoce. Es una frase que explica bastante bien lo que ha ocurrido en Bustello durante las últimas décadas. A pesar de ello, no contempla marcharse. Entiende que los más jóvenes busquen otras oportunidades y admite que, si volviera a tener su edad, quizá también tomaría otro camino. «Yo, si me volviese joven, también igual me marchaba, pero esta es mi casa. Y casa sólo hay una», explica.

Bustello pertenece al concejo de Illano, uno de los territorios menos poblados y más envejecidos de Asturias. En algo más de 100 kilómetros cuadrados viven alrededor de 400 personas, repartidas entre numerosos núcleos pequeños. Desde los años setenta, la emigración ha reducido de forma importante su población. El entorno, sin embargo, sigue siendo uno de los grandes atractivos de la zona. El propio Principado presenta Illano como un «paraíso de aguas, ríos y bosques», rodeado de abedules, robles, alcornoques y avellanos.

El valle del Navia que se puede ver desde Bustello

Desde Bustello se contempla el valle del Navia y la hoz de San Esteban de los Buitres. El río Navia forma también el embalse de Doiras, terminado en 1934 y vinculado a la denominada ruta del kilovatio, que atraviesa una zona de laderas boscosas y pequeños pueblos. Illano conserva además numerosos restos de su pasado. En la sierra de Carondio se localizan más de veinte túmulos neolíticos, junto al dolmen de Entrerríos, y en el concejo también se conservan antiguos castros como El Castelón y Los Castelloes.