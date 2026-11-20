La actualidad política de este viernes 20 de noviembre pasa por el cara a cara celebrado este jueves por la noche entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde el candidato del PP ha ganado el cara a cara de las generales del 29-N con más ventaja que en las elecciones de julio de 2023. La principal diferencia, el valor añadido, fue que Feijóo ya se presentó en este debate como el presidente a las puertas, mientras que el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, trató de defenderse en las cuerdas como si estuviera en la oposición.

Feijóo ha agradecido a los cargos y afiliados del PP congregados en Génova el «ánimo» y la «alegría» a esa hora de la noche, subrayando que él se tenía que levantar al día siguiente a las 06:00 horas de la mañana para viajar a Canarias y seguir su ruta electoral. «Mala noticia para mí y buena para vosotros, que os levantáis quizá un poco más tarde», ha exclamado.

Por otro lado, los ministros del Gobierno de Sánchez salieron en masa a defender la actuación de Pedro Sánchez durante el debate con Alberto Núñez Feijóo, reivindicando el «proyecto de país» propuesto por los socialistas frente a la «ley de la selva».

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que en la noche de este jueves se ha visto a «un presidente» que «quiere avanzar y no retroceder», «ampliar derechos» en vez de «recortarlos» y «generar empleo y prosperidad», ha escrito en una publicación X.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado las «inventadas» del líder popular, y ha ironizado con que el verificador del ‘cara a cara’ ha presentado su «dimisión» ante «el torrente de cifras falsas del señor Feijóo», ha expuesto también en ‘X’.

En esta línea se ha pronunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha mandado «ánimo» a los verificadores «con todo el trabajo que tienen esta noche con Feijóo», al que ha acusado de embarrar «todo lo que toca».

También ha manifestado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha agradecido a Sánchez «no caer en provocaciones» y «mantener la calma, el rigor y la pedagogía que necesita España».