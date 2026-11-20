Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política de este viernes 20 de noviembre pasa por el cara a cara celebrado este jueves por la noche entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde el candidato del PP ha ganado el cara a cara de las generales del 29-N con más ventaja que en las elecciones de julio de 2023. La principal diferencia, el valor añadido, fue que Feijóo ya se presentó en este debate como el presidente a las puertas, mientras que el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, trató de defenderse en las cuerdas como si estuviera en la oposición.
Feijóo ha agradecido a los cargos y afiliados del PP congregados en Génova el «ánimo» y la «alegría» a esa hora de la noche, subrayando que él se tenía que levantar al día siguiente a las 06:00 horas de la mañana para viajar a Canarias y seguir su ruta electoral. «Mala noticia para mí y buena para vosotros, que os levantáis quizá un poco más tarde», ha exclamado.
Por otro lado, los ministros del Gobierno de Sánchez salieron en masa a defender la actuación de Pedro Sánchez durante el debate con Alberto Núñez Feijóo, reivindicando el «proyecto de país» propuesto por los socialistas frente a la «ley de la selva».
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que en la noche de este jueves se ha visto a «un presidente» que «quiere avanzar y no retroceder», «ampliar derechos» en vez de «recortarlos» y «generar empleo y prosperidad», ha escrito en una publicación X.
El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado las «inventadas» del líder popular, y ha ironizado con que el verificador del ‘cara a cara’ ha presentado su «dimisión» ante «el torrente de cifras falsas del señor Feijóo», ha expuesto también en ‘X’.
En esta línea se ha pronunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha mandado «ánimo» a los verificadores «con todo el trabajo que tienen esta noche con Feijóo», al que ha acusado de embarrar «todo lo que toca».
También ha manifestado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha agradecido a Sánchez «no caer en provocaciones» y «mantener la calma, el rigor y la pedagogía que necesita España».
Rufián cree que Sánchez estuvo «mal asesorado» en el debate y cuestiona que consiguiera lograr el voto moderado
El candidato de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha reiterado este viernes que el presidente del Gobierno estuvo «mal asesorado» en el ‘cara a cara’ con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien considera que se «comió» a Pedro Sánchez durante el debate.
Rufián ha señalado que «duda» de que Sánchez no estuviera bien preparado porque «es un buen parlamentario» y «se prepara mucho a las intervenciones», por lo que ha deducido que «estaba mal asesorado».
«Una persona –en referencia al candidato del PSOE– que consideraba que tenía que callar, que tenía que estar a la defensiva, que incluso tenía que dejar hablar o preguntar según qué mentiras o falsedades a Feijóo, me pareció que fue una mala cosa», ha aseverado en una entrevista en ‘RNE’.
Nogueras ve una «estrategia comunicativa» en la entrevista de Puigdemont, que comparte, para «irrumpir en campaña»
La candidata de Junts en las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha afirmado que la entrevista al expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido una «estrategia comunicativa», con afirmaciones que ella también comparte, y con la que se ha logrado «irrumpir» en la campaña electoral.
Así ha expresado la candidata de Junts las palabras de Puigdemont en una entrevista en ‘El Mundo’ en la que afirmó que se aprovechó de la ambición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «derrotar a España» y le calificó como una «persona amoral».
En una entrevista en ‘RNE’, recogida por Europa Press, Nogueras ha señalado que «todos los partidos tienen su estrategia comunicativa», subrayando que las declaraciones de Puigdemont son las mismas que desde Junts llevan defendiendo desde hace «mucho tiempo».
Así, ha recordado que desde el partido independentista ya reclamaron a Sánchez que valorara la ‘vía Starmer’, donde el ex primer ministro británico dimitió y dejó el cargo a otro líder laborista porque el Ejecutivo del PSOE no conseguía aprobar leyes y fue «incapaz» de cumplir los acuerdos que pactaron con Junts en la mesa de negociación de Suiza.
Urtasun cree que el ‘cara a cara’ demuestra que «el PSOE no llega solo» y que Frente Amplio es «imprescindible»
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha opinado que el debate ‘cara a cara’ entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que «el PSOE no llega solo» contra la derecha y que el Frente Amplio «es absolutamente imprescindible» para garantizar una mayoría de izquierdas y derrotar al bloque de PP y Vox.
Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa antes del Consejo de Cultura de la UE que se celebra este viernes en Bruselas, al ser preguntado sobre cómo valora el debate y si coincide con el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en que el presidente del Gobierno «no tiene ganas» de gobernar.
«Nosotros en esta campaña electoral estamos diciendo algo que creo que se demostró ayer, y es es que el Partido Socialista solo no llega contra la derecha y que el Frente Amplio es absolutamente imprescindible para poder garantizar una mayoría de izquierdas y derrotar a la derecha», ha sentenciado Urtasun.
Feijóo celebra el resultado con decenas de cargos y militantes del PP pero avisa: «Esto no ha acabado»
El líder del PP y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta noche que está «satisfecho» con el resultado del ‘cara a cara’ que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha llamado a no confiarse porque queda «el partido de vuelta» y hay que votar en las urnas el día 29 de noviembre.
«Esto no ha acabado», ha proclamado Feijóo ante decenas de cargos y militantes del partido que le han recibido a su llegada a la sede nacional del PP pasada la media noche, donde le han coreado ‘oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa’, ‘presidente, presidente’, ‘Se nota, se siente, Feijóo presidente’ o ‘el cambio ya está aquí’.
Buena parte de los congregados eran jóvenes de Nuevas Generaciones del PP, que le han recibido con banderas de España y pancartas con la palabra ‘Cambio’ o ‘Feijóo presidente’. De fondo sonaba ‘Hey Ho! Let’s Go’ de Ramones.
El PP saca pecho del debate
El PP ha sacado pecho del debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, donde el candidato popular salió victorioso. El partido ha publicado en redes una foto de Feijóo paseando un perro, acompañada del texto «buenos días».
Buenos días 😉 https://t.co/UsWfWdTYVH
— Partido Popular (@ppopular) November 20, 2026
Albiol (PP) afirma que Feijóo «abrumó con datos y evidencias» a un Sánchez sin argumentos
El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «abrumó con datos y evidencias» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cree que no tuvo argumentos durante el ‘cara a cara’ de este jueves por la noche.
«O no tenía argumentos o no tenía el día», ha subrayado Albiol en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este viernes, en la que ha asegurado que fue el ‘cara a cara’ más desigual de todos los que se han producido en democracia.
En este sentido, preguntado por si, a pesar de lo que dicen algunas encuestas, cree que el PP puede ganar las elecciones, Albiol ha apuntado que «sería un inconsciente, un irresponsable y un irrespetuoso si pensara que el partido está ganado» y ha afirmado que hay elementos que indican que el PP puede ganar.