El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado el cara a cara de las generales del 29-N con más ventaja que en las elecciones de julio de 2023. La principal diferencia, el valor añadido, fue que Feijóo ya se presentó en este debate como el presidente a las puertas, mientras que el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, trató de defenderse en las cuerdas como si estuviera en la oposición.

El arranque de Feijóo fue apabullante, acorralando al líder socialista, que incluso cayó en el tartamudeo. A lo Broncano. El líder del PP sacó a Sánchez las últimas declaraciones del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su socio de investidura, que le retrató como una persona «amoral» y «cínica». «España merece un presidente decente y usted no lo es». Primer golpe seco.

«El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España», le espetó Feijóo a Pedro Sánchez.

Luego, en el bloque de viviendas, el jefe de la oposición volvió a vapulear al presidente con su incompetencia y con la corrupción. «Usted conoce más a Jésica y Andrea, que le pagaban sus casas, que a Maricarmen», le lanzó el candidato popular, criticando que Sánchez no haya afrontado el problema de la vivienda y prometiendo construir un millón de casas en la próxima legislatura.

Aquí a Sánchez se le vio más tocado que nunca, bajando la guardia, hasta el punto de pedir a Feijóo que no derogue la ley estatal de vivienda. Como si en La Moncloa ya mandara el pugil al otro lado del cuadrilátero.

En el bloque de economía y fiscalidad, Feijóo situó las rebajas de impuestos como una de sus principales propuestas económicas frente al presidente socialista, al que acusó de haber «triturado» a la clase media y de aumentar la recaudación mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo.

También dejó claro su compromiso de revalorizar las pensiones con el IPC y desmontó así la principal mentira del PSOE en esta campaña. Sánchez retó aquí a Feijóo a pactar «una reforma constitucional para que en la próxima legislatura tengamos un blindaje constitucional del sistema público de pensiones». El líder del PP, tras insistir en que revalorizará las pensiones conforme al IPC, le reprochó que se atreviese a plantear esa reforma de la Carta Magna cuando «no tiene votos ni para aprobar los Presupuestos». Y le hizo una última petición: «Deje de meter miedo a los pensionistas».

Luego, en el bloque de política social y servicios públicos, Feijóo desarmó a Sánchez desde el primer momento al reprocharle la negligencia del Gobierno en las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que dejaron 115 víctimas mortales. «¿Si hubiera muerto un familiar suyo en los accidentes de trenes, también se hubiera puesto a bailar en los mítines?», le preguntó, reprochándole que no asistieran a ninguno de los funerales. Otro cruzado ganador.

Financiación irregular

En el espacio dedicado a la corrupción, Feijóo recordó a Sánchez desde las «orgías en la pandemia» de los Ábalos y Koldos, las «mordidas» de Santos Cerdán y hasta «las prostitutas pagadas con dinero público». Y le interrogó sobre si tiene constancia de la existencia de financiación irregular en su partido. Sánchez no contestó.

Como tampoco lo hizo cuando el líder del PP le instó a confesar si le pagaron las primarias del PSOE con dinero de la prostitución, es decir, de los negocios de su suegro. El marido de Begoña Gómez se quedó callado, de nuevo. Noqueado. Un silencio tan atronador como revelador. Más puntos para el gallego a la espera del asalto final.

Tampoco logró Sánchez reconducir la paliza dialéctica en el último trance, dedicado a política exterior e inmigración. «¿Qué le debe usted a Marruecos?», le insistió Feijóo, echándole en cara que se fuera de vacaciones con Ceuta invadida. «Usted es un problema para Europa en materia de inmigración», le arrinconó.

Y en el minuto final, el golpe de gracia: «No bailo mitines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo ni miento. Sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis. Les voy a decir la verdad siempre. Sé lo que es gobernar y gestionar. Y es lo que necesita España. Por fin un cambio. Yo sí cumplo. Buenas noches». Anotopazo. El 29-N más cerca.