Vota: ¿Quién crees que va ganando el debate entre Feijóo y Sánchez?
Los candidatos de PP y PSOE se enfrentan en el único cara a cara de la campaña electoral
Debate Sánchez – Feijóo, en directo en tiempo real: quien va ganando el debate, cuánto dura el cara a cara
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se miden este jueves 19 de noviembre en el primer debate y único cara a cara de la campaña de las elecciones generales del próximo 29-N. El presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular han protagonizado uno de los principales acontecimientos políticos de la campaña, a diez días de que los españoles acudan a las urnas. ¿Quién crees que va ganando el debate?
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