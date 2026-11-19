Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se miden este jueves 19 de noviembre en el primer debate y único cara a cara de la campaña de las elecciones generales del próximo 29-N. El presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular han protagonizado uno de los principales acontecimientos políticos de la campaña, a diez días de que los españoles acudan a las urnas. ¿Quién crees que va ganando el debate?