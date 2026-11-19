El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido un gran lapsus en el cara a cara que deja al descubierto que tiene asumida su derrota el próximo 29 de noviembre. Y es que ha protagonizado uno de esos momentos que la oposición y las redes no van a olvidar fácilmente. Mientras defendía la Ley de Vivienda, el candidato socialista se dirigió directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y le pidió, casi como un ruego, que «den una pensada» y «que no derogue la ley porque es buena porque regula».

Sánchez explicaba los supuestos beneficios de la ley estatal (ahorro de cientos de euros al mes para inquilinos en ciudades donde no se aplica o se aplica parcialmente, como ejemplos de Madrid o Valencia) y terminó con esa frase dirigida al líder del PP. O sea, le ha pedido al candidato rival que, cuando llegara al poder, no tocara una de sus leyes estrella, la Ley de Vivienda.

Ese es, sin duda, el lapsus de Sánchez, que habló como si diera por hecho que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno y que tendrá capacidad real para derogar la ley. En plena campaña, con las encuestas favorables al PP y a solo diez días de las urnas, el presidente actuó como si ya estuviera en modo oposición: defendiendo su legado ante quien asume que gobernará.