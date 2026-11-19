El amplio cordón de seguridad instalado en las inmediaciones en las que se celebra el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez no ha evitado silenciar el descontento ciudadano con el presidente del Gobierno. Nada más bajar del coche, recibido por María Casado, las pitadas y los abucheos se han escuchado claramente, mientras el jefe del Ejecutivo posaba para los medios antes de entrar al photocall.

Pedro Sánchez ha sido el segundo de los candidatos en llegar, después del líder del PP, con apenas 15 minutos de diferencia. El despliegue policial en los alrededores del complejo audiovisual Madrid Content City, en el municipio madrileño de Tres Cantos, no ha impedido que los gritos y protestas de un grupo de ciudadanos concentrados en el exterior se colaran en la escena del recibimiento institucional.

A las puertas del recinto, además de la periodista María Casado, presidenta de la Academia de Televisión y encargada de moderar el encuentro, aguardaban los vicepresidentes de la institución, José María Irisarri y Beatriz Maesso. Tras ese primer saludo exterior marcado por el ruido de fondo, el candidato socialista ha accedido al interior del edificio, donde se ha sumado al posado gráfico el presidente emérito de la Academia, Manuel Campo Vidal.

El presidente del Gobierno ha acudido a esta cita decisiva acompañado de su núcleo más estrecho de asesores y colaboradores: su director de Gabinete en La Moncloa, Diego Rubio -quien será el encargado de entrar al plató para asistirle durante las pausas publicitarias-, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la directora de comunicación del partido, Ana Manzano. Tras cumplir con el protocolo gráfico, el dirigente socialista se ha retirado a su camerino para ultimar los detalles previos al inicio de la emisión.

En cuanto al líder del PP, ha sido el primero de los candidatos en llegar al complejo Madrid Content City, donde también le han recibido María Casado, José María Irisarri y Beatriz Maesso. El jefe de la oposición no ha podido contestar a la pregunta de si afronta o no con nervios el debate -«no puedo hablar»-, pero sí que ha hecho un gesto con el que ha transmitido su tranquilidad.

El choque televisivo de este jueves 19 de noviembre supone el reencuentro frente a frente de ambos líderes en un debate electoral más de tres años después del último precedente, celebrado el 10 de julio de 2023 en Atresmedia. Aquel duelo estuvo marcado por una enorme tensión dialéctica, constantes interrupciones y un duro intercambio de reproches en torno a los pactos postelectorales y la gobernabilidad.

En esta ocasión, a diez días de la cita con las urnas del próximo 29-N, la Academia de Televisión ha diseñado un formato pactado al milímetro por ambas formaciones. El debate arrancará a las 22:00 horas con una duración aproximada de dos horas, con dos pausas de tres minutos cada una. Según lo establecido por sorteo, Alberto Núñez Feijóo será el encargado de abrir el turno de palabra, mientras que Pedro Sánchez cerrará el encuentro.

A diferencia del formato anterior, ambos candidatos debatirán sentados frente a frente en una mesa de dos metros y medio de longitud, sin teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos en el plató, y con árbitros de baloncesto encargados de cronometrar rigurosamente las intervenciones. Tras una intervención inicial de minuto y medio para hacer balance de la legislatura, el debate se estructurará en cinco bloques temáticos:

Vivienda.

Economía y fiscalidad.

Política social y servicios públicos.

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática.

Migración y política exterior.

La señal institucional, que cuenta con más de 200 profesionales acreditados, será retransmitida de manera simultánea por las principales cadenas de televisión nacionales -entre ellas TVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima-, además de las televisiones autonómicas de la FORTA, emisoras de radio y medios digitales. Con las encuestas reflejando un escenario muy disputado, tanto el PSOE como el PP fían buena parte de sus opciones de movilizar al electorado indeciso a lo que ocurra durante estos 120 minutos en el Plató A de Tres Cantos.