El bloque sobre corrupción ha sido uno de los momentos más esperados del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. «Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal», le ha reprochado Feijóo a Sánchez en su primera intervención. El líder del PP ha aseverado que el socialista «convocó las elecciones porque tiene dos sumarios de financiación irregular del PSOE».

Sánchez, visiblemente incómodo, ha pedido «perdón» por los casos de corrupción y ha defendido su gestión. «Hemos actuado con contundencia, hemos expulsado a esas personas y colaborado con la Justicia. Lamento lo que ha sucedido», ha afirmado. A continuación, se ha referido a su gobierno «como uno de los más limpios de la democracia», pese a los escándalos de corrupción que le cercan en su entorno personal y político, desde la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación, a la condena de su hermano por prevaricación, las cloacas del PSOE, el caso Zapatero, la posible financiación ilegal del partido o la condena al ex ministro José Luis Ábalos por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

«¿Usted conoce la financiación irregular del PSOE?», le ha preguntado directamente Feijóo, a lo que Sánchez no ha respondido. Se ha limitado a contestar: «La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero, sí».