El comienzo del debate electoral de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sorprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el punto de ver al secretario general del PSOE tartamudear en más de una ocasión, tanto en el bloque de vivienda como en el de economía y fiscalidad. Al ataque, Feijóo ha conseguido dudar a Sánchez y provocar que sus balbuceos se comenten igual que le sucediera a David Broncano en la entrevista a Santiago Abascal, líder de Vox, días atrás.

Durante el bloque de Vivienda, después de pedir a Núñez Feijóo que no le interrumpiera, debido al dominio del dirigente del PP, Sánchez ha dudado y su frase, «nosotros hemos aumentado la duración de los alquileres», se ha visto frenada por dos «eh, eh», muestra del nerviosismo del jefe del Ejecutivo en su Gobierno.

Feijóo ha aprovechado las dudas de Sánchez y le ha castigado por los datos aportados, asegurando que «los verificadores» iban «a tener trabajo» con el dirigente del PSOE, ya que había «caído la oferta», algo en lo que no había incidido Pedro Sánchez. «Le estoy dando la razón en parte», reconocía el presidente del Gobierno.

Feijóo arrasa desde el primer bloque

El presidente del PP ha insistido en que Sánchez reconoce ahora que la vivienda es el principal problema de España, pese a que no lo era cuando llegó a La Moncloa. Feijóo ha cuestionado, en un debate impecable por su parte, las viviendas anunciadas por el Ejecutivo que todavía no se han entregado y reprochó al presidente que, pese a disponer de recursos económicos, no haya sido capaz de cumplir sus compromisos.

Uno de los momentos más tensos llega cuando Feijóo ha mencionado a Mari Carmen, una mujer afectada por un desahucio, y acusa a Sánchez de ignorar sus reclamaciones. «Usted conoce más a Jésica y a Andrea que a Mari Carmen», ha afirmado, en referencia a las parejas de José Luis Ábalos, antes de lanzar otro ataque: «Hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que usted ha edificado».

El líder popular también ha cuestionado las contradicciones del PSOE en materia inmobiliaria, aludiendo a las polémicas relacionadas con viviendas de protección oficial y a la responsabilidad de las comunidades autónomas. Además, ha preguntado a Sánchez por qué había votado contra una ley antiokupación, sin obtener respuesta clara.