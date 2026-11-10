Abascal remata su faena ante un tartamudo Broncano: «Yo sí te deseo suerte porque la vas a necesitar»

Santiago Abascal llegó a La Revuelta con la mirada puesta en no dejarse arrinconar, y salió del plató con la última palabra. La entrevista, grabada la tarde del lunes, fue un pulso desde el primer minuto entre un invitado que quería explicarse y un David Broncano visiblemente tartamudo y nervioso, que perdió el hilo y lo interrumpió una y otra vez sin dejarle desarrollar sus respuestas. En algún momento, Abascal llegó a quejarse de que parecía que era él quien estaba entrevistando a Broncano.

El líder de Vox abrió la noche con un gesto calculado: le regaló una bandera de Ceuta, que el presentador mostró junto a él con cara de desconcierto. Desde ahí, Abascal fue respondiendo a cada embestida y devolviéndola con frases secas. A la vivienda, «El principal fondo buitre es el Gobierno de Sánchez». A los inmigrantes que vienen a pagar las pensiones, «Eso es esclavista». A las mujeres y el machismo, «El principal machismo es el importado con una parte de la inmigración». Y a la Agenda 2030, «Es puro fanatismo climático».

Esta escena como resumen de la «entrevista» creo que lo dice todo: Broncano poniéndose casi a llorar porque Abascal le dice de broma que necesitará suerte el 29-N. Vaya paseo. Hasta se permite hacer de humorista, lo que supuestamente era Broncano y hoy no ha querido ser. https://t.co/6055vrYUXl — Unai Cano (@unaicano10) November 9, 2026

El cruce más áspero llegó con Gaza. Abascal respondió responsabilizando a Hamás de haber iniciado el conflicto y de utilizar a la población como escudo humano, y el público, que hasta entonces había estado más contenido, se volcó con el invitado. También sostuvo ante Broncano que le pidió que retirara la palabra «dictador» aplicada a Sánchez, que «lo es y no lo retiro», y evitó con una frase la trampa del franquismo: «Mi responsabilidad es unir a los españoles».

Broncano, por su parte, acabó lamentándose de que no hubiera ido al plató su público habitual, y defendió sus ingresos en TVE con un «me pusisteis en el punto de mira». El presentador, desquiciado por la falta de apoyo del público, se negó a desearle suerte a Abascal, que se despidió con la frase demoledora que resume la noche: «Yo sí te deseo suerte porque la vas a necesitar».