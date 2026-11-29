España ha elegido el fin del sanchismo, el cambio de ciclo, el punto y final a ocho años de gobierno de Pedro Sánchez marcados por la corrupción, las cesiones al separatismo, el asalto a las instituciones del Estado, los ataques al Poder Judicial y a la prensa libre, un apagón y dos tragedias ferroviarias con 115 muertos.

Con una altísima participación, Alberto Núñez Feijóo es el vencedor de las elecciones y rompe con la leyenda demoscópica de que la gran movilización siempre beneficia a la izquierda. Con el 70% escrutado, el PP logra 135 escaños y suma una holgada mayoría con Vox (51), igualando los 186 de Mariano Rajoy en 2011, un resultado histórico para la derecha. Sánchez resiste con 117, insuficientes en cualquier caso. El Frente Amplio firma su práctica desaparición con apenas 10 diputados; ERC crece hasta los 11. Bildu logra 7, Junts 5, Adelante Andalucía 4, PNV 3, Compromís 3, BNG 2 y Coalición Canaria 2. Podemos, ninguno.

Las decimoséptimas elecciones generales de la democracia se han celebrado bajo una extraña mezcla de crispación, euforia contenida e incertidumbre. En 2023, los sondeos también daban ganador a Feijóo pero, tras una campaña errática, el triunfo resultó amargo, insuficiente, y Sánchez pudo reeditar el gobierno gracias a Puigdemont. En Génova no ocultaban cierta preocupación por que se repitiese el escenario, aunque ese temor se disipó con apenas quince minutos de recuento, alcanzada ya la mayoría.

El resultado confirma la solidez del electorado popular y la contención de la fuga hacia Vox. Los de Abascal anotan un resultado espectacular consolidando un crecimiento que ya asomó en las autonómicas y que resulta de movilizar al votante abstencionista e incluso al socialista desencantado.

El espejismo de la remontada ideado por los asesores monclovitas -bajo el mantra de que una participación por encima del 75% les daría la victoria- queda definitivamente frustrado. Sánchez resiste al fagocitar a los partidos de la izquierda más radical, desmembrados y sin liderazgo, pero pone punto y final a una legislatura absolutamente estéril en lo legislativo -ni siquiera llegó a presentar los Presupuestos Generales- e inédita en lo judicial por los casos de corrupción que atañen a su entorno familiar y político.

El Frente Amplio de Ada Colau confirma la anunciada desaparición de un espectro ideológico, otrora capitaneado por Podemos y más tarde por Sumar, que en 2015 llegó a tener 69 diputados y que sucumbe ahora víctima de su propia división. Podemos, que concurrió por libre a los comicios con una personalísima campaña de Irene Montero, se queda fuera del Congreso.

«Reconstrucción nacional»

Comienza ahora el tiempo de la negociación y el pacto para diseñar el nuevo Gobierno. No se esperan grandes contratiempos.

Feijóo ha prometido una «reconstrucción nacional» que comenzará con una «auditoría del saqueo y de la decadencia» para esclarecer dónde está el dinero de los españoles y quién se lo ha llevado y para explicar por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho obras, por qué no se ha construido vivienda y por qué los españoles pagan más y reciben menos.

Entre sus promesas está la construcción de un millón de viviendas y «el mayor plan de infraestructuras en décadas», con más de 300.000 millones de euros en 15 años. También, entre otras medidas, se ha comprometido a defender las fronteras frente a la inmigración ilegal, presentar los Presupuestos Generales del Estado, asegurar la independencia del Tribunal Constitucional y el fiscal general, rebajar impuestos y subir las pensiones conforme al IPC.