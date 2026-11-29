El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha votado este domingo a las 9:14 horas de la mañana. Ha sido el candidato más madrugador. Ha ejercido su derecho al voto en el colegio electoral situado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

Tanto a su llegada como a su salida del colegio, ha sido abucheado y despedido con gritos de «¡Fuera, fuera, traidor!» y «¡Échate otro bailecito!», en referencia a sus innumerables bailes durante los mítines de la campaña electoral. Dos o tres personas se han puesto a gritar «¡Presidente, presidente!», para tratar de tapar los abucheos. El líder del PSOE se ha subido al coche y ha salido a toda velocidad del colegio.

Su esposa, Begoña Gómez, ha votado por correo, según ha asegurado el propio Sánchez en unas declaraciones posteriores. En ellas, ha hecho un llamamiento a una participación masiva en las elecciones. Tras votar, el dirigente socialista ha animado a los ciudadanos a acudir «en masa» a las urnas para desmontar los «bulos» sobre un supuesto fraude electoral.

En declaraciones a los medios, Sánchez ha asegurado que percibe una movilización «épica» y que se espera una de las participaciones más altas de la democracia española. Ha insistido en que el sistema electoral es «limpio y garantista» y que reflejará con claridad la voluntad de los votantes, por lo que ha pedido que se respete el resultado.

El presidente ha subrayado que el voto constituye el mayor poder en una democracia y ha animado a la ciudadanía a movilizarse para decidir el futuro del país en los próximos cuatro años. Cuanto mayor sea la participación, ha dicho, mejor se verá reflejado el sentir de la sociedad en el Parlamento y más fuerza tendrá el Gobierno para seguir aplicando sus políticas.

Sánchez ha valorado también el interés que han generado los debates y las propuestas durante la campaña, algo que, a su juicio, demuestra que España cuenta con una democracia «sana y consolidada».

Para el resto de la jornada, ha avanzado que pasará el día en familia, con una paella como plato principal, antes de seguir el escrutinio.