El Pastor Belga Malinois se caracteriza por su gran capacidad de aprendizaje, su agilidad física y su elevado nivel de energía. Conocido como el «Fórmula 1 de los perros» hace referencia tanto a sus extraordinarias condiciones físicas como a su inteligencia y velocidad de reacción; puede aprender órdenes con rapidez en situaciones que exigen concentración y disciplina. Sin embargo, estas cualidades también implican una gran responsabilidad para quienes se plantean adoptar un perro de esta raza, ya que requiere ejercicio físico y estimulación mental. No es una raza adecuada para cualquier hogar, especialmente si no se dispone del tiempo y la experiencia necesarios para atender sus necesidades.

«Un Malinois no nace sabiendo hacer el junto ni cumpliendo órdenes como un soldado, es muy importante hacer entender a todo el mundo que es un perro de trabajo. Los humanos tenemos muy mal relacionado el concepto «trabajo» pensando que es algo pesado, cansado y que lo hacemos por obligación, pero ellos, en su mayoría, lo disfrutan y lo necesitan para su estabilidad física y emocional», advierte Mar Herrero, veterinaria y directora canina de Dracan. «Es muy importante que, si queréis adoptar un Malinois, os informéis mucho y, en el caso que queráis seguir en esta aventura, busquéis un buen criador que os aconseje, que os ayude a elegir al perro más adecuado para vuestro estilo de vida, vuestras expectativas y vuestro trabajo. Si sois noveles, buscad un club donde os ayuden en su entrenamiento y educación».

Todo lo que debes saber sobre el Pastor Belga Malinois

El Pastor Belga Malinois es un perro de tamaño mediano, elegante y de constitución atlética. Los machos suelen pesar entre 25 y 34 kilos y medir de 61 a 66 centímetros a la cruz, mientras que las hembras alcanzan entre 18 y 27 kilos y miden de 56 a 61 centímetros. Tiene el pelo corto, las orejas erguidas de forma natural y un manto de color beige o caoba con pelos negros intercalados. Su esperanza de vida se sitúa entre los 10 y los 12 años.

Destaca por su inteligencia y versatilidad. Además del pastoreo, participa en labores policiales, detección de sustancias, búsqueda y rescate, rastreo y competiciones deportivas. Es un perro muy apegado a su familia, pero exigente y temperamental. Por ello, necesita dueños con experiencia, tiempo y capacidad para proporcionarle una buena educación.

Personalidad y cuidados

Se trata de un perro muy inteligente, atento y obediente, con un fuerte instinto territorial y protector. Por este motivo, necesita una socialización adecuada desde cachorro y un adiestramiento constante, firme y equilibrado, sin recurrir al refuerzo negativo. En el entorno adecuado, puede convertirse en el mejor compañero de vida, muy cariñoso y fiel. Sin embargo, conserva un marcado instinto de pastoreo que le lleva a perseguir y rodear todo lo que encuentra a su paso.

«Recuerdo el caso de un particular que nos preguntó si podía ya dejar a su cachorro en el jardín de la nueva casa (todavía no vivían allí) para que le guardase. Obviamente nuestra respuesta fue que no, pero no todo el mundo escucha. Ese perro con 6 meses, sin salir nunca de ahí y sin socializar, tenía miedo de la gente y de los ruidos fuertes y solamente haciendo un poco más de ruido de lo normal, el perro ladraba mientras huía a esconderse a su caseta dejando paso a los ladrones», explica Mar Herrero.

Esta raza requiere entre dos y tres horas diarias de ejercicio físico y estimulación mental. No basta con largos paseos: necesita actividades como obediencia avanzada, deportes caninos, rastreo, búsquedas olfativas, canicross o ejercicios de carrera. Por lo tanto, no es un perro adecuado para personas sedentarias o sin experiencia, ya que puede resultar difícil de manejar si no recibe la actividad y educación que necesita. Además, durante los meses de verano, hay que protegerlo del calor: conviene evitar el ejercicio intenso durante las horas centrales del día para prevenir un golpe de calor.

Historia

El Pastor Belga Malinois es una de las cuatro variedades del Pastor Belga, cuyos nombres proceden de distintas localidades de Bélgica: Groenendael, Laekenois, Malinois y Tervuren. Sus orígenes se sitúan en la década de 1880, cuando estos animales, junto con otros perros pastores de Alemania, Francia y Dinamarca, eran conocidos como «perros pastores continentales». En 1891 se fundó el Club del Pastor Belga y varios jueces identificaron una raza autóctona de tamaño mediano, cuerpo cuadrado y orejas triangulares erguidas.

Las principales diferencias entre los ejemplares estaban en el color, la longitud y la textura del pelaje. Un año después, en 1892, se estableció el primer estándar oficial, que distinguía tres variedades según su tipo de pelo: largo, corto y duro. El Malinois y el Groenendael llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX. En 1951, el American Kennel Club (AKC) reconoció por separado tres variedades: Pastor Belga, Tervuren y Malinois.

«No dejemos que se llenen las perreras de malinois por la irresponsabilidad de personas que no saben lo que tienen entre manos. Como ocurre con todos los perros, cada raza es un mundo y cada individuo es único. Criar un malinois también puede ser algo muy bonito, gratificante y satisfactorio si se dirige por el buen camino», concluye Mar Herrero.