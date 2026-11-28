Es pequeño, cariñoso y con un aspecto que invita a mimarlo a todas horas. Por eso, muchos dueños de un caniche toy caen en la tentación de llevarlo siempre en brazos y concederle cada capricho. Sin embargo, una veterinaria advierte de que ese exceso de protección puede salir caro: lejos de hacerlo más feliz, puede favorecer problemas de conducta y convertirlo en un perro posesivo.

El error de criar a un caniche toy sin límites

La veterinaria María Vetican describe al caniche toy como un perro inteligente, cariñoso y muy apegado a su familia. Pero advierte de que ese vínculo tan estrecho puede convertirse en un problema si el perro recibe una crianza demasiado permisiva, según recoge Hogarmanía.

Entre los errores más habituales, la especialista señala la sobreprotección: llevarlo permanentemente en brazos, no enseñarle a quedarse solo o aceptar todos sus caprichos puede favorecer problemas de conducta. Su conclusión es clara: demostrarle cariño no significa permitírselo todo.

Por qué necesita reglas claras desde el principio

Según la veterinaria, el caniche toy necesita normas claras desde el comienzo, además de paseos diarios, actividad física y estímulos. A pesar de su tamaño, es un perro con mucha energía y ganas de jugar, que necesita espacios para canalizar esa vitalidad.

Una idea que coincide con la descripción de la raza que hace Royal Canin: los caniches son perros muy sensibles, que se adaptan muy bien a las personas y que tienen una gran reserva de energía, por lo que crecen mejor cuando reciben la atención adecuada y se les ponen límites claros.

El llamado «síndrome del perro pequeño»

Lo que le ocurre a muchos caniches toy tiene nombre: el síndrome del perro pequeño. No es un diagnóstico veterinario oficial, sino una forma de describir los problemas de conducta que aparecen en perros pequeños a los que se trata como si fueran personas o se les permiten comportamientos que no se tolerarían en un perro grande, como explica Muy Interesante. Entre sus consecuencias están la ansiedad por separación, los ladridos excesivos o la agresividad.

Llevarlos siempre en brazos tiene, además, otro efecto: limita su socialización. Si cada vez que se cruza con otro perro lo levantamos del suelo, le impedimos aprender a relacionarse con normalidad. Y no solo afecta al carácter: Royal Canin recuerda que los perros muy pequeños que pasan mucho tiempo en brazos hacen menos ejercicio, lo que puede influir en su tránsito intestinal y derivar en estreñimiento.

Un perro con mucha historia detrás

El caniche es una de las razas más inteligentes y fáciles de educar, y se presenta en varios tamaños. Según Royal Canin, en Francia el caniche estándar se usaba para la caza, el miniatura para buscar trufas y el toy, el más pequeño, como perro de compañía de los aristócratas. Ese pasado como perro de regazo explica en parte la tendencia a tratarlo como un pequeño «peluche».

Pero los expertos coinciden en que su bienestar pasa por todo lo contrario: dejarle caminar, explorar, relacionarse con otros perros y aprender normas. Con una crianza adecuada, como concluye la veterinaria, el caniche toy puede ser un compañero activo, leal y cariñoso. La clave está en acompañar el cariño con una educación que favorezca una buena convivencia.