El candidato del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por dedicar la jornada de reflexión de este sábado, 28 de noviembre, a la práctica de una de sus grandes aficiones: el ciclismo. El presidente del Gobierno, junto a su esposa Begoña Gómez —quien afronta un proceso judicial en el que ha llegado a estar investigada por hasta cuatro delitos—, ha salido a montar en bicicleta.

En un vídeo difundido por el PSOE, en el que se ve al presidente preparándose para practicar enduro —una exigente modalidad de ciclismo de montaña que combina tramos de enlace y descensos cronometrados— junto a su mujer, Sánchez ha explicado: «Tenía ganas de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido por la campaña y la precampaña». Además, mientras se coloca el casco y las gafas protectoras, bromea ante la cámara diciendo : «Así no me reconoce nadie». Con este comentario alude a su intención de pasar desapercibido, a pesar de encontrarse en un perímetro cerrado al público general.

Tal y como ha publicado OKDIARIO, el líder socialista comparte esta pasión por el ciclismo con Begoña Gómez. De hecho, el matrimonio socialista ya se había dejado ver anteriormente practicando este deporte por la sierra de Guadarrama y, en agosto de 2024, ha viajado en visita privada a Andorra para presenciar en directo el Campeonato del Mundo de mountain bike. Esta jornada deportiva podría ser una de las últimas ocasiones en las que Sánchez y su esposa disfruten de las prerrogativas que ofrece el Palacio de la Moncloa, ya que este domingo el líder socialista y su formación se enfrentan a unas elecciones generales cruciales para su futuro político.

Feijóo ha visitado Ceuta

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pasa esta jornada de reflexión, previa a las elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, en la ciudad autónoma de Ceuta, tal como se comprometió durante la campaña electoral con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, según aseguran fuentes del PP.

Feijóo cumple así con ese compromiso personal adquirido con Vivas, pero su agenda es estrictamente privada; no participará en actos públicos ni políticos, puesto que solamente pretende mostrar su «apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí».

El líder del PP ha aterrizado en el helipuerto de la ciudad en torno a las 11:00 horas, donde ha sido recibido por el presidente ceutí y otros miembros destacados de la cúpula del PP en la ciudad autónoma.

Feijóo ha llegado solo a Ceuta, sin la compañía de su familia, con quien se reunirá pasadas las 17:00 horas, cuando tiene previsto regresar a la península. Vivas ha preparado para él una pequeña ruta por el centro de la ciudad.