La campaña electoral rumbo al 29-N ha culminado con mítines multitudinarios en los que los principales candidatos se dieron un último baño de masas para pedir el voto antes del silencio legal. Este sábado, en plena jornada de reflexión, los aspirantes a presidir el Ejecutivo apuran las horas previas a las urnas con agendas muy dispares: desde el viaje de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta hasta la salida en bicicleta de Pedro Sánchez por El Pardo, como ha publicado OKDIARIO, mientras Santiago Abascal mantiene por el momento en secreto con quién pasa el día.

El líder y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado hasta Ceuta este sábado para pasar la jornada de reflexión junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas. De esta forma, el popular cumple la promesa que hizo a los ceutíes y a Vivas. Feijóo aterrizaba en el helipuerto de la ciudad alrededor de las 11:00 horas; ha llegado sólo sin su equipo ni familiares, con quienes se va a reunir a las 17:00 horas cuando regrese a Madrid.

En su visita a Ceuta, Feijóo ha recorrido la ciudad y ha visitado el santuario de Nuestra Señora de África para rezarle, donde se le ha visto la pulsera de la patrona de la ciudad que ha usado durante toda la campaña.

Por otra parte, el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha optado por dedicar el día previo a unos comicios cruciales para él y su formación a la práctica de su deporte favorito, el ciclismo. El socialista, junto a su esposa Begoña Gómez, ha salido con su bicicleta.

Sánchez vuelve a hacer enduro —una modalidad de ciclismo de montaña tipo rally—. En un vídeo difundido por el PSOE, el presidente ha explicado: «Tenía ganas de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido por la campaña y la precampaña». Además, al ponerse el casco, ha comentado: «Así no me reconoce nadie», mostrando su intención de pasar desapercibido mientras hace su ruta por un entorno que ha descrito como «muy bonito».

Respecto al líder de Vox, Santiago Abascal, por el momento, se desconoce dónde pasará el día de reflexión, pero, como es costumbre en citas electorales anteriores, el dirigente de la formación mantendrá una agenda privada centrada en el descanso y el ambiente familiar o en visitas discretas a la sede de su partido en Madrid, tras los quince días de campaña electoral en los que ha recorrido 35 provincias de España.

Mientras tanto, a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se la ha visto en el tren rumbo a Barcelona, donde pasará la jornada de reflexión y además ejercerá su derecho al voto el próximo domingo. Según su equipo, la candidata de la coalición de extrema izquierda descansa «en familia» tras la campaña en la cual ha recorrido 12.000 kilómetros por todo el territorio nacional.

Asimismo, a Irene Montero, candidata de Podemos, se la ha visto paseando a su perra Rumba por el campo durante la mañana. La formación ha comunicado que la aspirante pasará el día en casa junto a su familia.

A la candidata de Junts, Miriam Nogueras, se la ha visto haciendo sparring junto a un entrenador, practicando golpes y esquivas en una sesión de boxeo, una de sus aficiones deportivas habituales.