Santiago Abascal Conde (Bilbao, 1976) llega a la recta final de la campaña exhausto. No es para menos: ha recorrido más kilómetros que nadie, 20.000 exactamente, en su furgoneta Mercedes a lo largo y ancho de la geografía peninsular. A ello hay que sumar sus visitas a Canarias y Baleares. Las únicas regiones que no ha pisado son Navarra y la suya propia, el País Vasco. Quizá es que se aplica el viejo aserto del herrero y el cuchillo de palo.

En esta entrevista vuelve a enfatizar su preocupación por el gran problema que padece Europa en estos momentos: la invasión migratoria. Un aluvión de millones de ilegales que está cambiando barrios, imponiendo costumbres medievales, disparando la delincuencia y desatando machismos ancestrales que creíamos superados en España. Su otra obsesión, en ella coincide con Feijóo, es un precio de la vivienda que amenaza con provocar un estallido social más pronto que tarde.

Vamos camino de Valencia. Cada parada deviene en aglomeraciones, aplausos e incontables peticiones de selfies. Este viernes su reto era llenar la plaza de toros de la capital valenciana como hizo Feijóo el sábado pasado. El domingo su desafío consistirá en vencer a unas encuestas que han recortado el descomunal estirón que dibujaban hace apenas dos semanas. Sea como fuere, será el partido que más crecerá en esa encuesta de verdad que es la del día D electoral.

Una subida exponencial toda vez que las expectativas oscilan entre el 70% y el 100%. Algo de lo que sólo él podrá presumir el domingo por la noche. Lo que sí tiene meridianamente claro es a quién dedicará este probabilísimo éxito: su padre Santiago Abascal Escuza, un gigante ético y moral que hacía política en territorio comanche cuando ETA tenía permanentemente en la diana a los políticos del PP. Y obviamente también a su madre Isabel, cuya tienda de ropa, Moda Abascal, ha sido atacada reiteradamente por una kale borroka que jamás se fue.

PREGUNTA.- ¿Qué tal, señor Abascal? ¿Cómo está?

RESPUESTA.- Hoy muy bien, ya estamos terminando.

P.- ¿Cómo fue el debate ayer?

R.- Ya vemos la luz al final del túnel, que es lo que queríamos. Pues el debate ayer, desde mi punto de vista, muy bien, pero sobre todo porque yo conseguí lo que pretendía, que era poder dirigirme a millones de españoles que estaban viéndonos en directo, a los que el mensaje de Vox nunca les había llegado directamente. Siempre les había llegado reinterpretado, traducido o manipulado, y ayer yo creo que pudieron escucharme. A pesar de algunas interrupciones, creo que pudieron escucharme con claridad, con los matices en el discurso, y pudieron entender cosas de Vox que probablemente no sabían. Así que yo estoy absolutamente satisfecho.

P.- Y, en cualquier caso, habló de inmigración. Inmigración lo metía en todos los bloques. Yo siempre he pensado que la inmigración es el gran problema de Europa de aquí a treinta años; ya lo es y lo va a ser cada vez más. En fin, ¿por qué lo metió todo el rato en…?

R.- Es verdad que a veces hay problemas sociales…

P.- Vivienda e inmigración, economía e inmigración.

R.- Porque está relacionado. Quiero decir que a veces hay problemas que son exclusivos, pero la inmigración, sobre todo cuando es masiva, con 6.027.000 entradas en cinco años según los datos del INE, eso lo descabala todo, lo colapsa todo. Sobre todo cuando se regala la sanidad pública al universo entero, a los turistas, a todo el mundo, pues eso significa que se colapsa.

P.- ¿Van a recortar la sanidad pública a inmigrantes ilegales o la van a recortar totalmente a inmigrantes ilegales y a turistas y demás?

R.- No, la sanidad pública pagada por los españoles, por trabajadores honrados, modestísimos en muchas ocasiones, es para los españoles y para los trabajadores extranjeros legales que están cotizando. Y, por supuesto, cualquier persona en riesgo vital tiene que ser atendida; es una cuestión de humanidad que cualquier persona comprende a pesar de las manipulaciones de la izquierda. Lo que no es posible es que toda la cartera sanitaria sea para cualquiera que esté en cualquier situación administrativa. Eso es lo que estaba en el anuncio del Ministerio de Sanidad que publicaron en árabe para que llegara bien también a los países islámicos. Eso ha destrozado la sanidad.

P.- Yo el cartel no lo entendí, pero lo vi.

R.- Hay gente…

P.- Yo no entendí muy bien…

R.- No, lógico, yo tampoco, eh. Yo vi que era el mismo, luego comprobamos la traducción, pero era lo mismo. Hay gente que está muriendo esperando una cita médica o una intervención quirúrgica. Esos muertos están provocados también por el colapso de la sanidad y, por lo tanto, por la invasión migratoria. Pero colapsa el mercado de la vivienda, destroza la seguridad en las calles, cuestiona nuestra identidad, nuestra manera de vivir, y pone en peligro a las mujeres porque importan machistas que son fanáticos religiosos, que piensan que las mujeres son seres inferiores. Y por eso yo pienso que el problema de la inmigración masiva afecta de manera integral a toda la sociedad y a todos los órdenes de la política.

P.- ¿Y van a reformar la Ley de Extranjería para facilitar las devoluciones en caliente? Porque al final, cuando una persona llega aquí, se producen los trámites interminables para expulsarlos; al final no se les acaba expulsando y, si se les expulsa, se les expulsa tarde y mal. ¿Van a reformar la Ley de Extranjería para que las devoluciones en caliente sean una realidad? Oiga, usted entra, se le saca inmediatamente.

R.- Lo primero que vamos a reformar es la actitud y la determinación, porque en España hay leyes para las deportaciones y no se ejecutan. Y, por supuesto, nos presentamos a las elecciones, no como el señor Feijóo, que dice: «No, es que esto no es legal». Digo: «Es que yo me presento para cambiar las leyes». Las de aquí y las de Europa, porque muy pronto en Europa vamos a ganar. Marine Le Pen va a gobernar Francia, Giorgia Meloni gobierna Italia, va a haber un cambio de gobierno en España, va a haber una mayoría amplísima en Europa que va a invertir el rumbo en política migratoria. Y vamos a cambiar la legislación que haga falta: la nacional, la europea e incluso denunciar los convenios internacionales que sean necesarios para proteger nuestras fronteras, nuestra seguridad. Y además vamos a lanzar un mensaje previo, que es que el que llega a España ilegalmente no va a ser regularizado nunca, eso va a constar en su expediente, y no va a tener ayudas sociales que corresponden a los españoles. Eso directamente va a hacer que muchos no vengan y que algunos se vayan. Por supuesto, vamos a reforzar las vallas y las fronteras con mejores infraestructuras, también los espigones. Vamos a militarizar la frontera, vamos a poner a la Armada a vigilar las aguas marítimas españolas para interceptar antes a las mafias de tráfico de personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que no se ha hecho ninguna y, sobre todo, que no se quería hacer, que no se tenía la actitud y la determinación. La actitud y la determinación era otra. Dijo Sánchez el otro día: «La situación está bajo control en El Hierro». Sí, está bajo control porque la invasión la diriges tú. Pero en España va a haber un gobierno que no va a dirigir la invasión, que la va a combatir como una prioridad nacional.

P.- ¿Y usted puede prometer y promete que si un inmigrante ilegal entra en España se le devolverá a su país inmediatamente?

R.- Ese es el objetivo.

P.- ¿Será condición sine qua non si usted gobierna con el señor Feijóo?

R.- Yo creo que eso es lo más importante que en este momento está pasando en España, la inmigración masiva, porque, como estaba explicando, lo destruye todo, con lo cual ese es un asunto prioritario para nosotros. Pero el señor Feijóo se ha acercado durante la campaña electoral a algunas de nuestras posiciones en materia migratoria. Yo lo celebro. Lo que quiero estar seguro es de que no ha hecho como Merz en Alemania, que durante las elecciones alemanas, viendo la pujanza de Alternativa por Alemania, lo que hizo fue decir que iba a cerrar las fronteras radicalmente a la inmigración ilegal, que incluso iba a suspender Schengen para poder vigilar las fronteras; lo dijo claramente durante toda la campaña, ganó las elecciones y al día siguiente dijo públicamente: «Esto que hemos dicho no lo hemos dicho porque lo creamos, lo hemos dicho porque estábamos en campaña». Pero lo dijo al día siguiente. Yo espero que el señor Feijóo no haga eso. Es decir, hay muchos asuntos sobre los que ya no tenemos que discutir. El señor Feijóo ha dicho en campaña algo que había votado en contra en el Congreso el Partido Popular cuando lo presentamos nosotros. Me refiero, por ejemplo, a devolver a los delincuentes extranjeros y a retirarles la nacionalidad. Votaron en contra de eso. Ahora lo ha introducido en su programa…

P.- Sí, me lo dijo a mí el viernes pasado… o el sábado pasado.

R.- Pues ya no es un asunto de discusión.

P.- «Toda persona que esté nacionalizada y delinca, se le quitará la nacionalidad y se le expulsará».

R.- Ahora tiene problemas con la prioridad nacional, que dice: «No, es que no es legal». No, señor Feijóo, no queremos que nos diga si es legal o no, queremos saber si usted está de acuerdo con que los españoles tengan prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, a las ayudas de alquiler y a las plazas de guardería pública. Vamos a ver. Y una vez que sepamos eso, vamos a ver si también estamos de acuerdo en que en el Ingreso Mínimo Vital tiene que haber exclusividad nacional, no prioridad nacional. No puede ser que vengan extranjeros que nos dicen que vienen a cotizar y a pagarnos las pensiones, como les gusta decirnos a los que los traen, y resulta que vienen algunos a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Pero no es posible. En España un extranjero no puede venir a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Esas cosas estaría bien —ya falta un día, y no tengo mucha confianza en que el señor Feijóo las aclare, pero estaría bien que las aclare antes de que se vote—.

P.- La primera patata caliente que van a tener si gobiernan —que todo indica que van a gobernar— es Ceuta. ¿En cuánto tiempo van a expulsar a los invasores de Mohamed VI y Pedro Sánchez? Son 15.000.

R.- Si puede ser, sí, sí; si puede ser en un minuto, en un minuto. Si tiene que ser en una semana, pues será en una semana. Es lo más pronto que podamos. No es difícil. Marruecos ha dicho que quiere de vuelta a sus niños y a sus nacionales. Lo ha dicho en un comunicado.

P.- Sí, lo ha dicho varias veces.

R.- Pues directamente lo que hay que hacer es conducirlos hasta la frontera, que abran las puertas y que se vayan por donde han venido. Si Marruecos no va a aceptar eso, pues habrá que hablar de otras cosas. Hay que suspender el Tratado de Amistad entre España y Marruecos, que debería estar suspendido ya como consecuencia de la invasión; hay que terminar con el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos y hay que renunciar a la organización de un evento deportivo como el Mundial con Marruecos. Ayer también el señor Feijóo nos decía: «Se va a celebrar en España la…». Es que yo lo que no quiero es organizar nada con Marruecos hasta que Ceuta no esté liberada. Y, por supuesto, Marruecos tiene que renunciar a reclamar Ceuta y Melilla, y a meter a los buques de guerra de Marruecos en aguas territoriales españolas. Esa es la clave. ¿Cuándo quiero hacerlo yo? Pues al día siguiente, en el minuto uno. Si se resisten, pues tendremos dificultades y el replanteamiento de las relaciones con Marruecos tendrá que ser total. Yo no deseo eso. Yo deseo tener un trato de buena vecindad con los franceses, con los… especialmente con los marroquíes, con todas las naciones de nuestro entorno. Pero no es posible si nos invaden.

P.- Y la final del Mundial… yo hablé de este tema con el señor Feijóo en la entrevista que le hice en agosto; era la primera vez que hablaba sobre el tema. Él plantea renunciar al Mundial si la final, si la FIFA decide que la final no es en España, concretamente en Madrid. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿En mandar al carajo al Mundial si la final no es en…?

R.- No, no, es que yo creo que el señor Feijóo está en una cosa pequeñita. Yo planteo renunciar al Mundial si Ceuta no es liberada inmediatamente. Yo planteo no organizar nada con Marruecos si Marruecos sigue convirtiendo en algo estructural la invasión de…

P.- Sí, pero pongamos que se devuelve a los invasores, a los 15.000 invasores que quedan en Ceuta, a Marruecos. Marruecos los acoge, pero luego llega la FIFA y decide que la final del Mundial sea en Casablanca y no en Madrid. ¿Usted qué haría?

R.- Pues, ya me parece un tema menos importante que el primero, pero me parece mejor que se celebre en España, lógicamente; igual que me parece mucho mejor que las infraestructuras hidráulicas se hagan en España en vez de que las paguemos en Marruecos, igual que me parece mejor que compremos el producto del campo español en vez del campo marroquí, en algunas ocasiones regado con aguas fecales que llega finalmente como las fresas a nuestro territorio. Por supuesto, todo lo que sea bueno para España…

P.- Sí, pero digo: ¿renunciaría usted al Mundial si la FIFA obliga a jugar la final del Mundial en Casablanca?

R.- Pues me parece bien, pero no me parece lo más importante, francamente. Me parece además un error de enfoque. Me parece que lo importante es decir…

P.- Bueno, sería un feo a España, ¿no? Una humillación. Porque yo recuerdo que este Mundial era inicialmente de España, luego se sumó Portugal y finalmente llegó…

R.- No sé, debe ser que estoy acostumbrado a las humillaciones, y Ceuta invadida es que me parece una humillación incomparable con todo. Entonces, pues perdone que no me quiera meter en el asunto de dónde se tiene que celebrar la final de un Mundial. No sé si ese compromiso existía. No me parece, de verdad, lo más importante. A mí lo más importante me parece que la gente en Ceuta tiene su vida congelada, que la gente no es libre, que la gente tiene miedo y que Marruecos es culpable y, por supuesto, el capo de la mafia que todavía está en el poder y que espero podamos echar este domingo.

P.- ¿Por qué el señor Figaredo habló de ese recorte de 115.000 millones al año en el gasto público?

R.- El problema es que hay gente que no entiende la diferencia entre el gasto social, que es adecuado, y el gasto político. El gasto político, el gasto ideológico…

P.- ¿Pero no fue darles argumentos al señor Sánchez y a sus socios comunistas, etarras, independentistas?

R.- No, no, yo creo que para no darles argumentos a ellos no hay que hablar directamente, ¿no?, porque cualquier cosa que nosotros planteemos a ellos les parece una ofensa. No, yo creo que nosotros estamos planteando lo que hay que hacer en la economía española. Y yo ayer lo dije: hay que acabar con todo el gasto político. Fuera subvenciones a sindicatos, partidos, organizaciones patronales y, por supuesto, también a las ONG ideológicas que se lo están llevando crudo, algunos para acabar dándose a las mafias del tráfico de personas. Todo ese gasto político no tienen por qué pagarlo los españoles. ¿Qué pasa con el presupuesto también de Acción Exterior, que es una auténtica brutalidad? Y en Acción Exterior…

P.- Los ejemplos que puso usted ayer son insultantes.

R.- Son insultantes. Hay mucho de donde se puede recortar. Hay que acabar con la sobrerregulación, que significaría un ahorro para la economía española de 70.000 millones de euros. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Hay que atacar al gasto político, el gasto superfluo. Yo ayer cuando les planteé a todos ese recorte, yo dije que iba a ir al 100%, pero que si solo querían del 50% en lo de los partidos políticos y sindicatos, se quedaron mudos todos. En cambio, se hacen los ofendidos cuando se plantea la supresión de algún tipo de gasto de esa naturaleza, cuando nosotros no estamos poniendo en cuestión el gasto social en educación, en sanidad, en seguridad, que también es gasto social. Ahí tienen que ir los impuestos de los españoles. En los gobiernos en los que estamos en este momento, en los cuatro gobiernos regionales, hemos bajado los impuestos y ha aumentado el gasto social para los españoles, porque, por ejemplo, en Extremadura hemos retirado unos millones de Acción Exterior y han ido directamente a la sanidad de los extremeños. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Lo que pasa es que el mensaje va a ser retorcido; por eso para mí fue tan útil ayer estar en el debate y poder contarlo directamente.

P.- Si usted es presidente o si está en el gobierno de España…

R.- Muchas gracias por que no me pregunte si voy a aceptar la vicepresidencia. Ya me aburrido de decirle a todo el mundo que me presento a la presidencia del Gobierno.

P.- No, no, se lo voy a preguntar más tarde. ¿Van a imponer una bajada drástica de los impuestos salvajes que pagamos todos los españoles? ¿Van a promover que se eliminen las cien subidas, más de cien subidas fiscales, que ha hecho el señor Sánchez en ocho años?

R.- Nosotros lo que vamos a proponer es una política fiscal que signifique eliminar todos los impuestos que no… que no hay que bajar, o sea, perdón, bajar todos los impuestos que directamente no hay que eliminar. Hay impuestos directamente injustos, otros que hay que bajar. Nuestro programa económico, presentado ya por Figaredo y por Carlos Hernández hace tiempo, plantea eso. Creemos además, y el programa económico lleva el sello de una persona muy importante, de un gran economista, que bajar los impuestos lleva al Estado en el medio plazo a una mayor recaudación fiscal y que eso mejora, por un lado, la economía del país y que va a sanear también el sector público. Esa es nuestra política y esa es la que hay que hacer. Y también, por supuesto, pues eliminando ese gasto político y superfluo del que estamos hablando.

P.- Pacto Verde. ¿Qué van a hacer ustedes para acabar con ese Pacto Verde que va a eliminar miles de puestos de trabajo en la industria automovilística, que fastidia a cantidad de industrias en este país, que se carga buena parte de nuestra economía? ¿Qué van a hacer ustedes para poner coto a ese Pacto Verde que es una auténtica dictadura?

R.- Ese Pacto Verde es efectivamente un plan de despidos masivo en la economía española, no solo en la industria del automóvil, en el campo, como has dicho. Y nosotros lo que vamos a hacer es que el Gobierno de España combata ese pacto en Bruselas y que se descuelgue de ese pacto, de esa Agenda Verde que es una agenda negra para la mayor parte de los españoles, especialmente para los más necesitados y para los más trabajadores. Lo tenemos muy claro y esperamos poder llevar esta posición a Europa con una contundencia nueva. Además, si en Francia cambian las cosas, yo estoy convencido que también en eso, y no solo en la inmigración, va a haber un cambio de rumbo total.

P.- Volviendo a los impuestos, el IVA en España pasó, gracias al señor Zapatero y al señor Rajoy, del 16% al 21%. ¿Van a hacer algo para bajar, dentro de los márgenes que permite la Unión Europea, el IVA? Porque ese es el gran impuesto que pagamos todos los días todos los españoles.

R.- Por supuesto, pero es que además lo que queremos hacer también es cambiar los márgenes que permite la Unión Europea. Nosotros nos presentamos a las elecciones para cambiarlo todo, no simplemente para gestionar. Yo veo que a veces se habla mucho de gestión. No estamos ya ante un desafío de gestión de lo público; estamos ante un desafío de un cambio de rumbo, de que hay que invertir la política. Hay que ir exactamente en el sentido contrario al que han ido las cosas en todos los órdenes: en los impuestos, en el gasto político, en la destrucción del campo, en la destrucción de libertades, en el abandono de nuestra soberanía, en la desprotección de las fronteras. En todos los órdenes yo creo en un cambio de rumbo. No estamos ante un tema de gestión. Si el problema fuera de gestión, probablemente yo no me presentaría a las elecciones; si el problema fuera de gestión, estas no serían unas elecciones existenciales para España. Nos lo jugamos absolutamente todo. Igual son las últimas elecciones en las que los españoles podemos decidir en libertad si no logramos echar a Pedro Sánchez. Ha intentado robar las elecciones con la Ley de Nietos.

P.- Ya robó las elecciones del 2023, porque le recuerdo que Lorena Suárez, que era la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, en Argentina, recaudaba pasaportes de muertos para votar en las elecciones del 23.

R.- Sí, que han hecho trampas hace mucho tiempo lo tengo claro; no sé cuál fue el efecto de esa trampa. Lógicamente lo que buscan ellos es que el efecto sea cada vez mayor hasta el punto de torcer la voluntad de los españoles en estos momentos, que es una voluntad clara y mayoritaria de expulsar a esta mafia del poder.

P.- El señor Feijóo dijo a la señora Colau que debía estar calladita. Obviamente, si vemos el contexto, dijo lo que dijo, que estuvo calladita de la DANA. ¿A usted qué le parece esta manipulación?

R.- Efectivamente, no dijo que se callara; dijo que había estado calladita, silente, cuando en la DANA el Gobierno había evitado que llegara la ayuda. Y vi la manipulación en directo, y cómo Sánchez de repente quiso hacerse el ofendido. Y qué me parece: que era una muestra de desesperación de Pedro Sánchez. El debate se le hizo muy largo, quería irse, quería acabar, quería embarrarlo, quería decir tonterías porque no quería hablar de los problemas reales. A mí no me interrumpieron ni un solo momento ni me discutieron ninguno de mis planteamientos en materia de vivienda, en materia de inmigración; no quisieron entrar en esa discusión porque no tienen capacidad de discutirlo, porque los votantes españoles, incluso los suyos, cuando nos escuchan, dicen: «Pues tienen razón». Entonces, por eso ayer no se debatió en torno a eso. Yo pude decirlo, pude contarlo. Intentaron manipular en algún momento, decían: «No solo me da vergüenza, hasta me da pena lo que dice», «no sé si me da más vergüenza que pena», alguna cosa así, ¿no? Pero no entraba al fondo de la discusión. No pueden, no tienen capacidad.

P.- Por cierto, me encantó el «buitre» a Pedro Sánchez.

R.- Pero eso fue Colau, ¿no?, sabes… es que es lo primero que pensé. Y es que además es verdad. El mayor buitre para la vivienda en España ha sido Pedro Sánchez. Tú metes seis millones de personas en un mercado en el que no hay más vivienda, pues el precio sube. ¿Quién es el principal agente de la especulación de la vivienda en España? Pedro Sánchez. Entonces es todo tan falsario… dice: «No, los fondos buitre y tal». No, pero si has sido tú el que les estás permitiendo que hagan el negocio. Él y Colau.

P.- ¿Y cómo va a arreglar usted ese problema de la vivienda que afecta sobre todo a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que no pueden acceder al mercado de renta libre? Y esto puede acabar provocando una revolución a corto o medio plazo, ni siquiera a largo plazo. ¿Qué recetas tiene usted?

R.- Pues muy sencillas: las del sentido común. Si hay un problema de oferta y de demanda, lo que hay que hacer es bajar la demanda. Es decir, invitar a salir de España a los que no tienen que estar en España porque no han sido invitados o porque no saben estar en España o porque están cobrando ayudas sociales que hacen falta a los españoles. En segundo lugar, aumentar la oferta. ¿Cómo? Cambiando las actuales políticas de vivienda, derogando esta Ley de Vivienda, derogando los decretos de Pedro Sánchez que han sacado del mercado del alquiler un montón de viviendas y que están contribuyendo también a la especulación del mercado del alquiler. Es decir, hacer exactamente todo lo contrario de lo que se ha hecho: facilitar la construcción de vivienda por parte del sector privado y de vivienda pública en España. ¿Cómo? Pues bajando, por ejemplo, los impuestos, incluso haciendo algo que creo que es muy importante, diciendo que aquellas personas que quieran acceder a su primera vivienda tienen que tener impuesto cero. No puede ser que los impuestos para ese tipo de vivienda en estos momentos sean un 30% del valor final de la vivienda. Me parece cosas que son de toda lógica. Y también impuestos disuasorios para las fortunas extranjeras, que creo que es importante también en esto la prioridad nacional.

P.- Si usted el próximo domingo, como dicen las encuestas, es la tercera fuerza política y el señor Feijóo tiene que contar con sus votos para gobernar, ¿le va a hacer, le va a investir presidente?

R.- Vamos a ver si echamos a Pedro Sánchez primero. Faltan horas. Está desatado, está dispuesto a todo. Esto no está hecho. Las elecciones no se ganan con las encuestas, no se ganan en un debate.

P.- ¿Se teme un pucherazo, un tongazo?

R.- Yo me temo cualquier cosa y no sé de qué tipo, porque no tengo el carácter psicopático de quien está hoy al frente del Gobierno de España. No se me habría ocurrido nunca una cosa como la Ley de Nietos, no se me habría ocurrido nada de lo que ha hecho él con todo su entorno corrupto; por lo tanto, no sé qué es lo que pueden tener en mente. Pero estoy en guardia y estoy pidiendo a la gente que esté en alerta, que la movilización sea masiva. Ya veremos cuál es la fuerza que los españoles nos dan en caso de que podamos echar a Pedro Sánchez, y entonces lo decidiremos en función de esa fuerza.

P.- ¿Pero entrarían en el Gobierno de España o se quedarían fuera apoyando puntualmente al Gobierno del Partido Popular?

R.- Nosotros ya hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos en distintas posiciones. En cuatro regiones formamos gobiernos de coalición; en otras estamos apoyando gobiernos desde fuera. Yo lo que espero es que a partir de las del 29 de noviembre…

P.- Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la contraria.

R.- Ahora queremos hacer una distinta: yo espero que podamos entrar y que yo sea el presidente del Gobierno. Ese es nuestro objetivo.

P.- Y si se cumplen las encuestas y usted es la tercera fuerza política, ¿será vicepresidente del Gobierno de España?

R.- Yo ya sé que no quiero desanimar a mis votantes. Yo quiero convencerles de que todo es posible hasta el día 29 de noviembre y que me voten para ser presidente del Gobierno de España, y después yo aceptaré el veredicto de los españoles y especialmente de mis votantes.

P.- Para mí es evidente que Bildu es ETA. ¿Usted va a plantear la ilegalización de Bildu desde el Gobierno?

R.- Yo creo que esa es una asignatura pendiente que hay que hacer en España. No es posible que los partidos que son herederos del terrorismo y que todavía defienden el terrorismo y todo lo que ha hecho ETA estén en la legalidad española.

P.- ¿Y lo va a promover legalmente? Digo, si está en el Gobierno, ¿va a ser una de las condiciones que usted ponga si hay un pacto de gobierno con el Partido Popular?

R.- Mira, en esto es importante que conteste con mucha claridad. Vox tiene muchas posiciones que los españoles conocen: reforma del Estado autonómico, por ejemplo; tiene posiciones muy contundentes que necesitan grandes reformas legislativas para las que puede que no tengamos mayoría. Yo estoy presentándome a unas elecciones que son existenciales. Estas elecciones no tienen la normalidad que podían tener las elecciones de hace ocho años, y nosotros somos responsables. En estos momentos hay tres ejes de campaña que para nosotros son los esenciales, y eso es lo que los españoles pueden estar seguros que vamos a empezar a hacer desde el primer día, y tienen que ver con la prioridad nacional, la desregulación de la economía, las bajadas fiscales y la remigración. Esa es la prioridad nacional para nosotros en este momento.