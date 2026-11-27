Santiago Abascal no ve en el 29-N unas elecciones más. Para el líder de Vox, los comicios del domingo son «existenciales» y podrían ser los últimos en libertad: «Igual son las últimas elecciones en las que los españoles podemos decidir en libertad si no logramos echar a Pedro Sánchez». En la entrevista, Abascal acusa al presidente del Gobierno de haber «intentado robar las elecciones con la Ley de Nietos» y advierte de que lo que busca el sanchismo es «torcer la voluntad de los españoles», que a su juicio es «clara y mayoritaria» para «expulsar a esta mafia del poder». De ahí que rechace que el debate sea de gestión: «Si el problema fuera de gestión, probablemente yo no me presentaría a las elecciones». Para Abascal, en estas elecciones España se juega «absolutamente todo».

PREGUNTA.- El IVA en España pasó, gracias al señor Zapatero y al señor Rajoy, del 16% al 21%. ¿Van a hacer algo para bajar, dentro de los márgenes que permite la Unión Europea, el IVA? Porque ese es el gran impuesto que pagamos todos los días todos los españoles.

RESPUESTA.- Por supuesto, pero es que además lo que queremos hacer también es cambiar los márgenes que permite la Unión Europea. Nosotros nos presentamos a las elecciones para cambiarlo todo, no simplemente para gestionar. Yo veo que a veces se habla mucho de gestión. No estamos ya ante un desafío de gestión de lo público; estamos ante un desafío de un cambio de rumbo, de que hay que invertir la política. Hay que ir exactamente en el sentido contrario al que han ido las cosas en todos los órdenes: en los impuestos, en el gasto político, en la destrucción del campo, en la destrucción de libertades, en el abandono de nuestra soberanía, en la desprotección de las fronteras. En todos los órdenes yo creo en un cambio de rumbo. No estamos ante un tema de gestión. Si el problema fuera de gestión, probablemente yo no me presentaría a las elecciones; si el problema fuera de gestión, estas no serían unas elecciones existenciales para España. Nos lo jugamos absolutamente todo. Igual son las últimas elecciones en las que los españoles podemos decidir en libertad si no logramos echar a Pedro Sánchez. Ha intentado robar las elecciones con la Ley de Nietos.