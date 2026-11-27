Este fin de semana se celebra el GP de Valencia de MotoGP, al que llega Marc Márquez después de lograr su décimo título mundial en Portimao. El ocho veces campeón del mundo en la categoría reina recibirá un merecido homenaje ante la afición española en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, que se llenará para acoger la última prueba del Mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fechas, horarios y televisión del GP de Valencia de MotoGP que se disputa entre el viernes y el domingo 29 de noviembre.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Valencia: todos los horarios por días

Viernes 27 de noviembre

Este viernes 27 de noviembre arrancará la actividad en este GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2026, con la celebración de los primeros entrenamientos libres.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 28 de noviembre

El sábado 28 de noviembre se celebrará la última carrera al sprint de la temporada, que comenzará a las 15:00 horas. Antes se celebrarán los últimos entrenamientos libres y la sesión de clasificación del GP de Valencia de MotoGP 2026.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Valencia – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 29 de noviembre

El colofón final llegará el domingo 29 de noviembre, cuando tendrá lugar el GP de Valencia de MotoGP a la que Marc Márquez llega como flamante campeón del mundo. El piloto de Cervera recibirá el homenaje que merece por parte de la afición española.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Valencia – 14:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Portugal de MotoGP 2026 online en vivo gratis

DAZN es el operador que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que ocurra durante el Mundial de MotoGP 2026. Esto significa que los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones y las carreras del GP de Valencia en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste se van a poder ver en directo por televisión a través del canal que DAZN tiene destinado a las motos. Los clientes podrán descargarse la aplicación de esta plataforma para disfrutar de todo lo que suceda en el en vivo, online y en streaming. Recordamos que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en nuestro país.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo cada día en este frenético GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2026. También vamos a publicar la crónica de cada prueba que se celebre en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste y compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas, donde prestaremos especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Valencia de MotoGP

Todos los aficionados a este deporte que están siguiendo el Mundial de MotoGP 2026 que no puedan ver por televisión en directo, en streaming ni en vivo online el GP de Valencia deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Circuito Ricardo Tormo para contar todo lo que esté ocurriendo sobre el asfalto de Cheste.

Circuito del GP de Valencia de MotoGP

El Circuito Ricardo Tormo, situado en la localidad de Cheste, será el escenario donde se celebre este vibrante GP de España que corresponde a la vigesimosegunda jornada del Mundial de MotoGP 2025. El primer Gran Premio que se celebró allí fue en 1999 y es uno de los trazados más famosos del campeonato. Su longitud es de 4,01 kilómetros y el ancho de la pista es de 12 metros, teniendo la recta más larga de 876 metros. Tiene 14 curvas, cinco de derecha y nueve de izquierda. Marco Bezzecchi consiguió en 2025 la vuelta rápida en carrera al detener el cronómetro en 01:28.809.