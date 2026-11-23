Giacomo Agostini vivió de cerca la grandeza de Marc Mázquez. La leyenda italiano fue el invitado de lujo en Portimao para entregarle un casco dorado tras conquistar su décimo Mundial. Un tributo a la gesta del piloto de Ducati y que dio pie a que surgiera el debate sobre la eterna comparación con Valentino Rossi. Para Agostini, la pregunta ya está resuelta.

Y esta vez la respuesta llega de una de las voces más autorizadas de este deporte, como lo es Agostini. No dudó en posicionarse del lado de Marc Márquez cuando le preguntaron por su comparación con su compatriota: «Marc es el mejor, dado que ha ganado un título más», afirmó Agostini después de haber acompañado al piloto de Cervera en Portimao. La presencia de Agostini en la celebración no fue un detalle menor.

El italiano es una auténtica institución del motociclismo y una de las mayores leyendas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera conquistó 15 títulos mundiales, ocho de ellos en 500 cc, el equivalente a la actual categoría de MotoGP. Un palmarés que le convirtió durante décadas en el gran referente histórico de este deporte. Por eso, sus palabras adquieren un significado especial. Agostini conoce perfectamente lo que supone dominar el motociclismo durante una época y considera que Márquez ya ha escrito una página histórica que le permite situarse por delante de Rossi en esta particular comparación.

El italiano, además, quiso zanjar una discusión que lleva años enfrentando a los aficionados de ambos pilotos. «Espero que, entre gente sensata, esta historia pueda cerrarse definitivamente. Dejemos todo atrás y sigamos adelante. Hoy Márquez ha ganado su décimo título y se lo merece. Basta de polémica: es mejor que se acabe aquí», señaló. Agostini también destacó las cualidades que han llevado al español a alcanzar semejante registro. Para el italiano, una de las grandes virtudes de Márquez ha sido su capacidad para asumir riesgos y buscar siempre el límite: «Es el número uno, tiene talento y una gran sed de victoria. Asumió muchos riesgos, se cayó a menudo, porque siempre quiso darlo todo, siempre pilotó al límite», añadió en Motosan.

La leyenda italiana cerró su reflexión poniendo el talento por encima de cualquier otro factor: «El talento es lo que cuenta. Precisamente por eso ha ganado el campeonato del mundo». Un reconocimiento que pone más en valor lo que ha logrado Marc Márquez en MotoGP.