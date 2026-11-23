El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calumniado al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, llamándolo «testaferro del PP». El líder socialista se ha expresado así en el mitin de este lunes en Córdoba, el primero de la semana electoral que culminará este 29 de noviembre con los comicios generales.

Sánchez ha vuelto a aludir a las palabras de Eduardo Inda en Horizonte, donde pidió al PP de Alberto Núñez Feijóo que no hablara de pensiones durante la campaña sin un plan concreto. «Que se callen con las pensiones el PP», opinó Inda en la tertulia. «Que hablen el día 30, el 1 de noviembre, 1 de diciembre o el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno», añadió el director de OKDIARIO.

En aquella intervención, Inda aprovechó el momento para reivindicar que «el político en campaña tiene que ser hábil» y recordar después la polémica que la izquierda montó aprovechando una entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo antes de las elecciones de 2023 que acabó por perjudicar a los intereses de la formación. En todo caso, aseguró que hay que ser «franco» con los ciudadanos en un asunto tan «sensible» en España.

Sánchez ha aludido a Inda al asegurar que hay personas que quieren desmovilizar a la izquierda: «Ellos no quieren que votemos, lo dijo el testaferro del PP, El Inda: ‘No digáis nada de las pensiones hasta el 29 de noviembre, callados, luego ya decís si queréis privatizar las pensiones’, pero aquellos que quieran hacer negocio con la educación y la sanidad pública no quieren que votemos».

«No quieren que votemos»

El presidente ha metido en el mismo saco al director de OKDIARIO así como a los que «les molesta que tengamos salarios mínimos interprofesionales», a los que «quieren convertir la vivienda en un mercado de buitres», a los que «quieren convertir todos los derechos en mercancías y en negocios para hacer pelotazos». Todos ellos, según Sánchez, «no quieren que votemos». De esta forma, el presidente continúa con su crítica a los dirigentes de la derecha, a los que acusa de llamar a la desmovilización de la izquierda.

«Tenemos que tener en cuenta que la España que avanza, la que nosotros construimos siempre que gobernamos, es una España que avanza urna a urna, voto a voto, plaza a plaza, pueblo a pueblo», ha indicado el dirigente del PSOE para

El PSOE lanzó el pasado domingo un vídeo en esta misma línea, en el que utilizaba una serie de actores con las características prototípicas que se atribuyen a los votantes del PP y de Vox. Las imágenes hacían burla de estos electores y ponían en su boca palabras contrarias a los lemas del PSOE y del Frente Amplio, para instar a la movilización de su electorado.

El propio presidente aludió a esas imágenes por primera vez en el mitin del domingo en Murcia: «Lo habéis visto en el vídeo; ellos quieren que no votemos, que no votéis aquellos que quieren convertir en negocio la educación y la sanidad».

El presidente ha defendido este lunes que los territorios que van a «protagonizar el frenazo a la involución» son las «ocho provincias de Andalucía». «Los millones de andaluces y andaluzas le van a decir que no a Vox y al PP y van a decir que sí al rojo del PSOE», ha indicado. El líder socialista ha planteado su partido como alternativa a lo que define como «la negrura de Feijóo y Abascal».