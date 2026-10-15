Sánchez y toda la izquierda en tromba contra Inda tras pedir al PP «que no hable» de las pensiones en campaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha erigido en el líder de una ofensiva en tromba de toda la izquierda política contra Eduardo Inda por un consejo que dejó para el PP en el programa de televisión Horizonte. El director de OKDIARIO pidió a los de Feijóo no hablar de pensiones durante la campaña hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien aseguró que hay que ser «franco» con los ciudadanos en un asunto tan «sensible» en España.

«Que se callen con las pensiones el PP», opinó Inda en la tertulia. «Que hablen el día 30, el 1 de noviembre, 1 de diciembre o el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno», añadió el director de OKDIARIO, quien aprovechó el momento para recordar la polémica que la izquierda montó aprovechando una entrevista a Feijóo antes de las elecciones de 2023 que acabó por perjudicar a los intereses de la formación.

«Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones, que es un tema sensible, que son 10 millones y medio de personas con sus familias», aclaró Inda, en conversación con Iker Jiménez.

Pedro Sánchez ha utilizado este corte de Inda para lanzarse contra el periodista y asegurar que «el plan de PP y Vox queda claro» «Mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones», ha escrito el presidente del Gobierno en su cuenta oficial de X, sacando sus propias conclusiones sobre algo («recortar las pensiones») que en ningún momento defendió Inda.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha seguido la línea del presidente en su siempre activa cuenta de X y afirma que Inda «cuenta lo que quiere hacer» el PP. «No hay discrepancia entre lo que piensa y lo que dice. Hay un problema de incontinencia verbal», opina. «Creo que Inda es tremendamente claro en señalar cuál es el error», ha añadido el ministro.

En su cuenta oficial, el PSOE también ha compartido el vídeo de Eduardo Inda, junto al siguiente mensaje. «Quieren dar un hachazo a las pensiones pero no te lo quieren contar hasta después del 29N», publican, utilizando a su antojo la opinión del director de este medio.

Por último, desde la extrema izquierda también se han hecho eco de estas palabras para sacar tajada política. Rita Maestre, diputada regional de Más Madrid, concluye que «el PP confiesa que quiere desmantelar el sistema público de pensiones» y que a Eduardo Inda «lo que le parece mal es que digan la verdad». La realidad es que, como queda claro en la intervención de Inda en Horizonte, el director de OKDIARIO en ningún momento afirma que el PP pretenda «desmantelar el sistema público de pensiones».

Feijóo dice que son «innegociables»

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato de la formación para las elecciones del 29-N, ha asegurado este jueves que «es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones» y que estas son «innegociables».

«Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda; garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda», ha añadido el líder del PP, que deja claro que «si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones es Sánchez, que congeló las pensiones en España en 2011, con su voto favorable, así que que venga a dar lecciones sobre la viabilidad y la congelación de las pensiones, señor Sánchez, está inhabilitado para eso».