El Betis se impuso al farolillo rojo de esta liga de campeones, venciendo por dos goles a cero al Slovan de Bratislava. El Cucho Hernández firmó un doblete sensacional, marcando de cabeza sendos goles. Con esta victoria, el equipo español se acerca cada vez más a su objetivo de pasar a la siguiente ronda de la Champions League, mirando con recelo la meta de situarse entre los ocho primeros.

El Betis comenzó el partido muy intenso y ligeramente desordenado. Los primeros minutos eran un continuo intento de los de Pellegrini por hacer sangrar desde el inicio a un Bratislava encerrado en su campo, aguardando que escampara de forma metódica. Deossa tuvo la primera del partido para los hispalenses, amenazando en el minuto seis con un disparo desde fuera del área que despejó el portero de forma poco ortodoxa, tras tocar en la pierna de su central.

Conforme avanzaba el duelo en el Tehelné pole, el Betis perdía el ritmo de las palmas en Eslovaquia, ante un Slovan que dificultaba la posesión continuada del equipo andaluz. Aprovechando este descompás, Šporar logró plantarse frente a Álvaro Vallés en el minuto 14 en un uno contra uno que el portero paró, a pesar de ser fuera de juego.

El equipo eslovaco tenía muy claro su labor: ejercer una gran presión defensiva para forzar el fallo del Betis. Por eso, Isco tomó la batuta no solo del mediocampo, sino de todo el verde. El malagueño desatascaba cualquier intento de avanzar, ya fuera en campo propio o en el último tercio.

Mientras, Abde y Antony no se encontraban en las bandas. El Slovan de Bratislava había consolidado un gran bloque defensivo en su campo y los extremos béticos no daban con la tecla para superarlo. Antony lo notó y en muchas de sus avanzadillas se incorporaba en el centro del ataque, para que Ángel Ortiz avanzara por su banda, logrando superioridad en el área rival.

Sin embargo, este ‘autobús’ que estaba empezando a formarse en la línea defensiva de los locales a solo 25 minutos de su comienzo tenía trampa. El equipo español se veía forzado a volcarse arriba, acumulando jugadores en zona ofensiva que dejaban muchos huecos atrás.

Isco seguía en su recital. Decisivo con y sin balón, el capitán del Betis aliviaba al equipo cuando sufría para superar líneas eslovacas, y cuando no poseía el esférico, se desplazaba hacia el área, arrastraba jugadores al mediocampo y ayudaba a descongestionar la defensa para liberar espacios. Los verdiblancos se sentían poco a poco más cómodos en casa ajena, aunque el aliento del Bratislava les respiraba en la nuca, manteniéndoles en guardia.

Pellegrini no dejaba de buscarle las cosquillas al Slovan, pero los eslovacos defendían incorporando a Pokorny en la zaga de centrales y mantenían una férrea línea de cinco que dificultaba mucho al Betis la llegada. No quedaba otra opción que probar suerte desde lejos una y otra vez, como vimos en el minuto 35 con un disparo de Antony, que buscó la rosca y acabó sin peligro.

Esa resiliencia iba teniendo frutos, y la ocasión más clara llegó cinco minutos después. En el minuto 40, tras una gran combinación al primer toque en una contra (la única manera de destapar al Bratislava), una buena carrera de Antony por la banda terminó en un balón raso a Abde, que remató solo contra el portero. Lo que no esperaba el internacional marroquí era la prodigiosa mano que sacaría el guardameta, evitando así el primer tanto del Betis.

Dicen que quien la sigue la consigue, y el Betis lo vivió en sus propias carnes rozando el descanso. Ángel Ortiz puso un gran centro al área tras una cabalgada por la banda derecha, y encontró al Cucho Hernández, volando sobre el área. El colombiano conectó un testarazo inapelable que abrió el marcador en el estadio Tehelné pole.

Ya en la segunda mitad, el desgaste físico del Slovan de Bratislava se iba haciendo más evidente. La presión defensiva disminuyó, y los visitantes se encontraron cada vez más cómodos enlazando pases hasta encontrar un hueco. Con este cambio de ritmo de los eslovacos, el Betis se mantuvo firme y no se dejó llevar por el olor de la sangre.

Todo termina llegando, y en el minuto 57 un córner lanzado por Isco volvió a encontrar la cabeza del protagonista del partido: el Cucho Hernández. El cafetero se volvió a elevar sobre todo y sobre todos, para anotar de nuevo de cabeza el segundo del partido y de su cuenta particular.

Apenas cinco minutos después y con el partido ya encarrilado, Pellegrini retiró del campo a Isco y al Cucho, siendo sustituidos por Fidalgo y Parrot. El partido se terminó acompasando al ritmo andaluz, dominando completamente a un Slovan de Brastislava que no logró mantener la estrategia de la primera parte.

El conjunto español tocaba sin remordimiento, dominando el partido sin los inconvenientes de los primeros 45 minutos. Se estableció una dinámica donde el Slovan solo buscaba no encajar más, mientras que el Betis bailaba en el terreno de juego un flamenco que pisaba cada vez más fuerte.

Esta victoria dota de satisfacción a un Betis que está haciendo una gran fase de grupos de Champions. Con 12 puntos de 15 posibles, los de Pellegrini buscan clasificarse holgadamente a la siguiente ronda, aspirando a situarse entre los ocho primeros puestos para así evitar el play-off.