Dragonfly, el dron de la NASA que volará por Titán, la mayor luna de Saturno, ya tiene ojos. Sus siete cámaras científicas están montadas en el aparato. Se ensambla en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (APL), en Maryland.

Lo ha contado la NASA este 24 de noviembre. Dragonfly tiene el tamaño de un coche y vuela con rotores, como un dron. Según la nota, el lanzamiento está previsto para julio de 2028 y la llegada a Titán, para finales de 2034.

Según la nota de la agencia, las cámaras son las primeras piezas científicas en llegar al laboratorio. Las ha diseñado y fabricado la empresa Malin Space Science Systems.

Una caja de espuma

El conjunto se llama DragonCam. A mediados de noviembre, las siete cámaras ya estaban instaladas en sus carcasas aisladas, probadas e integradas en el aparato.

Cada una mirará Titán a través de una ventana en un recinto de espuma. Esa espuma aísla las cámaras y el interior de Dragonfly del frío. En Titán, la temperatura llega a 290 grados Fahrenheit bajo cero, unos 179 bajo cero en Celsius.

Del infrarrojo al ultravioleta

Las cámaras llevan además un conjunto de luces LED construido en el APL. Cubre el espectro desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y se puede configurar.

Según la NASA, sirve para conocer el color del suelo donde se tomen muestras. Con eso, los científicos pueden deducir de qué está hecho. La agencia añade que esa luz de los LED permite también ver Titán «como lo verían los ojos humanos».

La noche de Titán dura casi ocho días terrestres. Durante ese tiempo, esas observaciones podrían ayudar a identificar moléculas orgánicas que brillan con la luz ultravioleta.

Siete cámaras, siete tareas

Dos cámaras miran hacia delante. Una es de gran angular, con un campo de visión de 90 grados, y la otra, de ángulo medio y con más resolución. Juntas dan una visión en relieve del terreno.

Otras dos de gran angular van en los lados y permiten hacer panorámicas del paisaje. Unas imágenes de prueba se tomaron el 9 de noviembre en la sala limpia del APL. Salen amarillentas, porque estas cámaras captan la luz de forma distinta al ojo humano.

Dos más miran hacia abajo. Ayudarán al equipo a decidir si un lugar es seguro para desplegar el taladro que recoge muestras y el sismómetro.

La séptima es un microscopio de alta resolución. Apuntará al punto de perforación para ver los granos de arena, de tamaño milimétrico, que hay alrededor.

«Nuestros ojos» en Titán

«Una de las cosas más emocionantes de Dragonfly es que podremos ver Titán desde perspectivas que nunca hemos tenido», dice Elizabeth Turtle, investigadora principal de la misión en el APL.

Según Turtle, las cámaras darán vistas detalladas y grandes panorámicas, tanto con el dron posado en el suelo como en pleno vuelo.

Michael Ravine, responsable del desarrollo de DragonCam en Malin Space Science Systems, lo resume así: «Serán nuestros ojos para ver y explorar todo este mundo nuevo».

Carolyn Ernst, científica del instrumento en el APL, explica que el equipo recogerá materiales en varios lugares de Titán. Las imágenes ayudarán a relacionar cada muestra con el paisaje y a reconstruir la historia de su geología.

Por qué volar en Titán

Según el APL, Titán es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa. Tiene nubes y lluvia de metano, y ríos, lagos y mares de metano y etano líquidos.

Su atmósfera es cuatro veces más densa que la de la Tierra, y su gravedad, unas siete veces menor. Por eso volar es una forma ideal de moverse por allí, explica el laboratorio.

Dragonfly dará un salto por cada día de Titán, que equivale a 16 días terrestres. En los 3,3 años de misión previstos podrá cubrir zonas a varios cientos de kilómetros de donde aterrice.

Como la neblina de Titán no deja usar placas solares, funcionará con un generador nuclear de radioisótopos, el mismo tipo que lleva el rover Curiosity en Marte.

Lo que falta por llegar

Dragonfly lleva además dos cámaras de navegación, también de Malin Space Science Systems, que se instalaron este verano.

Los demás instrumentos llegarán en los próximos meses para montarlos y probarlos. Entre ellos, un espectrómetro de masas, un medidor de rayos gamma y neutrones, la estación de geofísica y meteorología y el propio taladro, llamado DrACO.

Toda la información de la misión está en la web de Dragonfly de la NASA.

En Techy ya contamos cómo será el primer vuelo de Dragonfly sobre Titán, de momento simulado. También, cómo la NASA confirmó la señal de la Voyager 1 a un día luz de la Tierra y el último vuelo del transbordador Endeavour.

La información procede de la nota de la NASA publicada el 24 de noviembre de 2026 sobre la instalación de DragonCam en Dragonfly.

Crédito de la imagen: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman.