La contraseña de la wifi que viene impresa en la pegatina del router no está pensada para quedarse ahí para siempre. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Orange y Vodafone coinciden: hay que cambiarla por una propia y segura.

También coinciden en el cifrado, el sistema que protege lo que viaja por la red inalámbrica: los tres recomiendan WPA2. INCIBE y Vodafone mencionan además el WPA3, más nuevo.

INCIBE lo explica paso a paso en su guía «Tu router, tu castillo», publicada en diciembre de 2020. Y añade otros ajustes de seguridad.

La clave de la pegatina

Según la guía de INCIBE, los ajustes de seguridad del router vienen de fábrica, y no siempre de la forma más adecuada. Lo primero que pide es cambiar las contraseñas de fábrica.

Orange lo dice en su blog con otras palabras. Según la operadora, la contraseña que trae el router es relativamente fácil de obtener para un atacante. Por eso, el primer paso para protegerse es cambiarla.

Vodafone recomienda en su ayuda una clave de alta seguridad para la wifi, y cambiarla con cierta frecuencia. Así se evita, explica, que un intruso se cuele para robar datos o dejarte sin conexión.

Para la nueva clave, Vodafone aconseja mezclar mayúsculas, minúsculas, números y otros signos, como la arroba. Orange pide evitar un nombre seguido de cuatro cifras, como maria1234.

Según Orange, después del cambio hay que volver a meter la clave en el móvil, el ordenador o el altavoz inteligente.

Dos contraseñas distintas

En su cartel sobre la configuración del router, INCIBE va un paso más allá: pide dos contraseñas diferentes. Una sirve para entrar en la configuración del aparato y otra, para conectarse a la red.

La primera protege el menú donde se cambia todo lo demás. Según la guía, a veces es genérica, como usuario admin y contraseña admin, o admin y 1234.

La guía da ejemplos de contraseñas débiles de acceso al router: admin, 1234, 1234admin, 12341234 o 123456. Si la tuya coincide con alguna, INCIBE pide cambiarla cuanto antes.

WPA2 o WPA3, nunca WEP

El cifrado se elige en el menú de la wifi, en el apartado del modo de seguridad. INCIBE recomienda WPA2 con cifrado AES. Y, si el router lo tiene, WPA3, un protocolo más nuevo que busca corregir los fallos de seguridad aparecidos en el WPA2.

La guía avisa de que el WPA3 aún no está en todos los routers.

La guía describe el WEP, uno de los primeros protocolos, como obsoleto y muy débil. Orange coincide: si al entrar en el router ves que el cifrado es WEP, aconseja cambiarlo a WPA2.

Vodafone, en su guía para cambiar la contraseña de la wifi, da como recomendados el WPA2 o el modo mixto WPA2/WPA3, que admite los dos a la vez.

El WPS, mejor apagado

INCIBE recomienda además desactivar el WPS (Wi-Fi Protected Setup), que la guía también llama conexión rápida. Es una función para conectar aparatos a la wifi sin teclear la contraseña. Se hace con un botón del router o con un código PIN que suele venir escrito en el propio aparato.

Según la guía, era muy útil para conectar dispositivos. El problema es que un atacante lo bastante hábil podría averiguar ese PIN. Por eso aconseja renunciar a esa comodidad y teclear la contraseña con cada aparato nuevo.

Si el router no deja apagarlo, la guía pide usarlo lo menos posible. Movistar, por su parte, presenta en su blog el WPS 2.0 como una forma sencilla de conectar sus routers y amplificadores.

Más ajustes del cartel

El cartel de INCIBE suma más medidas. Una es cambiar u ocultar el nombre de la red, para no dar pistas sobre el router o la operadora. Otra, desactivar el acceso remoto, para que nadie entre en el router desde otra red.

También propone filtrar por direcciones MAC, para que solo se conecten tus aparatos. Y cerrar los puertos que no se usen y crear una red para las visitas.

Pide además actualizar el firmware para tener los parches de seguridad al día. La guía lo compara con el sistema operativo del router.

Para entrar en el menú, según la guía, se escribe en el navegador la dirección IP del router, como 192.168.1.1. Después se ponen su usuario y su contraseña. Las rutas cambian de un modelo a otro, y Orange y Vodafone las detallan en su ayuda.

En Techy también contamos la regla 3-2-1 de las copias de seguridad, cómo limpiar el móvil sin estropearlo y el aviso de INCIBE sobre WhatsApp en iPhone sin actualizar.

La información procede de la guía «Tu router, tu castillo» y del cartel sobre el router de INCIBE. También, del blog de Orange y de las páginas de ayuda de Vodafone y Movistar.

Crédito de la imagen: INCIBE.