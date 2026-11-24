Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos
Las Cabañuelas de Jorge Rey se adelantan a la AEMET y confirman un giro en el tiempo en España: "Llegará una nortada que dejará no sólo nevadas sino que además va a intensificar las lluvias"
El aviso de Roberto Brasero por lo que llega a partir de hoy a España: "Semana de frío y nevadas"
España se prepara para un desplome de las temperaturas: llega una masa de aire polar que dejará frío, lluvias y nevadas esta semana
El Black Friday está cada vez más cerca y Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos.
Este martes 24 de noviembre encontramos ofertas interesantes en tecnología, pequeños electrodomésticos, moda, belleza y artículos para el hogar, con rebajas que permiten adelantar las compras navideñas y ahorrar antes de que llegue el gran día.
Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Amazon rebaja un 21 % esta freidora de aire Cosori de 8,6 litros: cuesta 149,98 euros
La Cosori Dual Blaze TwinFry Compact de 8,6 litros está disponible en Amazon por 149,98 euros, frente a los 189,99 euros de su precio recomendado. Cuenta con revestimiento cerámico sin PFAS ni teflón y cuatro elementos calefactores que distribuyen el calor por ambos lados para cocinar sin tener que dar la vuelta a los alimentos.
Permite utilizar una o dos zonas de cocción e incorpora seis funciones, además de los modos SYNC y MATCH para preparar varios platos a la vez. Sus cestas son aptas para lavavajillas y ofrece hasta un 61 % de ahorro energético frente a un horno tradicional.
Esta vaporeta de mano de 4 bares cuesta 60,01 euros en Amazon y está cerca de su precio mínimo reciente
Limpiar a fondo diferentes rincones de la casa puede resultar más sencillo con una vaporeta de mano. Este modelo de Cakoai alcanza los 120 °C y cuenta con una potencia de vapor de 4 bares, seis niveles ajustables y un depósito de 1.700 ml. Además, se calienta en solo 13 segundos e incluye 16 accesorios para limpiar superficies de la cocina, el baño, juntas, ventanas, tapicerías o el coche. Ahora cuesta 60,01 euros en Amazon, un 5 % menos y por debajo de los 63,17 euros que marcó como precio más bajo en los últimos 30 días.
El pack de batidos infantiles PediaSure de vainilla baja a 15 euros en Amazon con un 23 % de descuento
El PediaSure Drink de vainilla es un complemento alimenticio infantil que aporta proteínas, vitaminas y minerales, entre ellos calcio, hierro y vitamina C. También contiene probióticos y está pensado para complementar la alimentación de los niños. Este pack incluye ocho batidos de 200 ml, con un total de 1,6 litros. Ahora está disponible en Amazon por 15 euros, frente a los 19,50 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 4,50 euros.
El pack de 8 suavizantes Lenor cae a 19,99 euros en Amazon con un 49 % de descuento
Hacer acopio de productos para la colada también puede salir más barato con esta oferta de Amazon. El pack de Lenor Aire Fresco Brisa Limpia incluye ocho unidades de suavizante, con capacidad para 50 lavados cada una, por lo que suma un total de 400 lavados. Su fórmula está diseñada para mantener el frescor de la ropa incluso cuando se seca en ambientes húmedos o bajo el sol directo. Ahora cuesta 19,99 euros, frente a los 39,30 euros de su precio habitual, con una rebaja del 49 %.
El despertador inteligente Echo Spot de Amazon se desploma a 49,99 euros: un 58 % de descuento
El Amazon Echo Spot es mucho más que un despertador convencional. Este dispositivo inteligente en color blanco combina una pantalla con un altavoz que ofrece sonido de calidad y permite consultar la hora, las alarmas y otra información de un vistazo. También integra Alexa para controlar dispositivos compatibles, escuchar música o resolver consultas mediante comandos de voz. Además, incluye acceso anticipado a Alexa+. Ahora cuesta 49,99 euros en Amazon, frente a los 119,99 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 70 euros.
Las mejores ofertas de hoy, martes 24 de noviembre en Amazon
Durante todo el día iremos recopilando los chollos más destacados, comparando sus precios habituales para ayudarte a encontrar las mejores oportunidades.
Amazon rebaja un 38 % estas zapatillas adidas Strutter para hombre: cuestan 40,53 euros
Las adidas Strutter para hombre están disponibles en Amazon por 40,53 euros, frente a los 65 euros de su precio recomendado. Estas zapatillas combinan un diseño deportivo de inspiración clásica con una parte superior de piel lisa y detalles perforados.
Incorporan cierre de cordones, plantilla ligera de EVA Adibouncy y una mediasuela gruesa esculpida. Además, cuentan con las clásicas tres bandas de adidas y una suela diseñada para ofrecer agarre.