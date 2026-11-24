«Chi semina vento raccoglie tempesta» es un refrán italiano que transmite una enseñanza muy valiosa, cuya traducción al español es «Quien siembra viento, recoge tempestad», aunque la versión más conocida en nuestro idioma es «Quien siembra vientos, cosecha tempestades». Esta expresión tiene una estrecha relación con un pasaje del Libro de Oseas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Concretamente, en Oseas 8:7 aparece la siguiente advertencia: «Y porque sembraron viento, recogerán tempestad».

El proverbio se basa en una comparación con la siembra y la cosecha. Un agricultor planta unas semillas y el tipo de semilla que utiliza determina qué clase de planta crecerá y qué recogerá después. Esta idea refleja el principio de que cada acción tiene sus propias consecuencias. En Oseas 8:7, Dios advierte a Israel de que había sembrado viento y recogería tempestad. Al interpretar el viento como algo vacío, inútil o carente de sentido (Job 7:7; Proverbios 11:29 y Eclesiastés 1:14, 17), se entiende que las decisiones insensatas del pueblo acabarían teniendo consecuencias devastadoras. De hecho, en los versículos anteriores, Oseas critica la idolatría de Israel (versículos 4-6), cuya adoración a dioses falsos terminaría atrayendo un severo castigo divino.

«Quien siembra vientos, cosecha tempestades»

La expresión también hace referencia al principio de la multiplicación. Un agricultor puede plantar un solo grano de maíz, pero de él obtendrá una cosecha mucho mayor, como una mazorca entera. De la misma manera, la idolatría de Israel no tendría una única consecuencia, sino que desencadenaría un castigo mucho más amplio, capaz de afectar a todo el pueblo.

El versículo 7 describe los efectos de aquella «tempestad» de juicio: «El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños». A través de esta advertencia, Dios anunciaba que la idolatría y el alejamiento de sus enseñanzas conducirían al pueblo a la ruina.

En este contexto, Israel buscó protección mediante otras decisiones equivocadas. Oseas 8:9 señala: «Porque Israel ha subido a Asiria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes». Finalmente, la tempestad llegó en el año 722 a. C., cuando el Imperio asirio invadió Israel, conquistó Samaria, su capital, y deportó a parte de su población. Sin embargo, el mensaje bíblico también deja abierta la puerta a la esperanza. En Oseas 14:4, Dios prometía: «Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues Mi ira se ha apartado de ellos».

Versículos de la Biblia

«Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía» (Isaías 26:3)

«No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien» (Romanos 12:21)

«El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador» (2 Samuel 22:2)

«Pero Dios es mi socorro; el Señor es quien me sostiene» (Salmo 54:4)

«Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve» (Hebreos 11:1)

«El Señor fortalece a su pueblo; el Señor bendice a su pueblo con la paz» (Salmo 29:11)

«Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa» (Isaías 41:10)

«Este es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos en él» (Salmo 118:24)

«El que sigue la justicia y la bondad hallará vida, justicia y honra» (Proverbios 21:21)

«Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos» (Salmo 91:11)

«Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia» (Filipenses 1:21)

«Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí» (Juan 14:6)

«El que guarda su boca, guarda su alma» (Proverbios 13:3)

«Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas» (Salmo 34:19)

«Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios» (1 Juan 4:7-8)

«Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre» (Salmo 31:3)

«Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu» (Gálatas 5:25)

«Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él» (1 Juan 4:9)

«El que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará» (Mateo 16:25)

«Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre» (Salmo 86:11)

«Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16)

«Tu gran amor es mejor que la vida; por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré» (Salmo 63:3-4)

«Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte» (Efesios 2:8-9)