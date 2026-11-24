El PSV Eindhoven es uno de los clubes más grandes de Holanda y, junto al Ajax, el único equipo del país que ha conquistado la Copa de Europa. Juega sus partidos como local en el Philips Stadion, marca asociada de por vida al club, ya que trabajadores de la compañía de aparatos eléctricos fundaron el club el 31 de agosto de 1913. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el PSV Eindhoven, uno de los clubes más laureados de Holanda.

Cuándo se fundó el PSV Eindhoven

El PSV Eindhoven fue fundado el 31 de agosto de 1913 por trabajadores de la compañía de aparatos eléctricos Philips. La compañía fundó el club para que sus empleados jugaran al fútbol antes de la Primera Guerra Mundial. Denominado en un principio como Philips Sport Vereniging, los trabajadores de la compañía comenzaron a disputar partidos en el año 2010, aunque la fundación oficial del club fuera tres años más tarde, cuando se inauguró el Philips Stadion.

Por qué se llama PSV

El acrónimo de PSV viene de Philips Sport Vereniging, que es el nombre utilizado en holandés para denominar al equipo desde su creación. En su traducción al castellano significa Asociación Deportiva Philips.

Qué relación tiene el PSV con Philips

El PSV fue un equipo fundado por la empresa Philips para crear un motivo de unión y ocio para los trabajadores de la multinacional.

En qué estadio juega el PSV y aforo

El PSV Eindhoven juega en el Philips Stadion, que tiene una capacidad para 35.000 espectadores y que fue inaugurado en el año 1913. Sobre los cimientos del actual estadio, hace más de un siglo se construyó la casa del equipo de la compañía de aparatos eléctricos que después se convirtió en el equipo de la ciudad.

Por qué llaman a los aficionados del PSV ‘granjeros’ o ‘Boeren’

Al PSV Eindhoven se le conoce de forma despectiva como el equipo de los granjeros debido al origen rural de la ciudad, que está ubicada en la región de Brabante Septentrional. Boeren es la palabra granjero en neerlandés.

Quién es el máximo rival del PSV

El principal rival del PSV es el Ajax de Ámsterdam. Ambos disputan el llamado De Topper, que es el clásico moderno entre los dos equipos más laureados del país. Al enfrentamiento entre ambos también se le llama Nieuwe Klassieker, el nuevo clásico.

Palmarés del PSV

El año más importante de la historia del PSV fue 1988, cuando se convirtió en el segundo equipo del país en ganar la Copa de Europa en el marco de un triplete histórico. En sus vitrinas cuenta con nada más y nada menos que 27 títulos de liga en Holanda. Este es su palmarés:

Eredivisie: 27

Copa de Holanda: 11

Copa de Europa: 1

Copa de la UEFA: 1

Futbolistas históricos que han jugado en el PSV

Estos son los futbolistas históricos que han vestido la camiseta del PSV: