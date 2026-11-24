Gonzalo Bernardos se ha pronunciado sobre la situación que atraviesan millones de españoles que pertenecen a la famosa clase media-baja de nuestro país. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión ha dejado claro que el 90% de las personas que se encuentran dentro de este grupo no tienen capacidad para ahorrar de su sueldo y recibir un bien heredado puede ser una única salvación para tener un patrimonio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho este experto sobre la clase media-baja en España.

Una de las grandes tragedias de la España de Sánchez es que una buena parte de los más de 22 millones de trabajadores que hay en este país tienen problemas para llegar a final de mes. La inflación durante los años de mandato socialista se ha desbocado y los precios han subido en mayor proporción que los salarios, que han ido a la baja. Esto ha provocado que los españoles hayan perdido poder adquisitivo y muchos de ellos tengan que realizar ejercicios de ingeniería financiera para llegar a final de mes.

Y este drama se incrementa a la hora de comprar una vivienda, que es imposible para cualquier trabajador, o simplemente de alquilar una habitación, algo que se complica en las calles de las principales ciudades españolas. Firmar un contrato de arrendamiento es posible, pero invirtiendo una gran parte del salario, y deja con poco margen de gasto y ahorro a los trabajadores españoles. Esta es la situación que viven a diario millones de trabajadores a los que no les vale con trabajar ocho horas al día, ya que en la España de Sánchez empleo no es sinónimo de ahorro.

Gonzalo Bernardos y la situación de la clase media-baja de España

Sobre estos se ha pronunciado Gonzalo Bernardos en una entrevista que ha concedido al podcast Criterio con Jordi Llatzer y cuyas declaraciones recoge el diario La Vanguardia. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión ha puesto encima de la mesa el problema que viven millones de españoles que pertenecen a la casi extinguida clase media, que ahora ha pasado a ser baja.

«El 90% de la clase media baja en España no ahorra de su sueldo», afirmó el economista español, que dejó claro que «el único plan de vida real que tienen las familias cambia el día que heredan un piso». «La situación financiera varía drásticamente según la generación: para el 90% de la clase media baja en España, la herencia representa la gran parte de su patrimonio; su único plan de vida real cambia el día que heredan un piso», apuntó durante su intervención.

Durante esta entrevista también habló sobre la situación del mercado inmobiliario español y también hizo una recomendación a los jóvenes que se lo puedan permitir: comprar siempre. «Hoy en día sale más barato pagar la cuota de la hipoteca que la salvajada que se pide por el alquiler, y además vas construyendo un patrimonio para el futuro», opinó este experto en economía, que también viene avisando desde hace meses de los problemas que vendrán con las pensiones del futuro y que hay que tomar medidas para solucionar el problema. La primera de ellas: retrasar la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida.