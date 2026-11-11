Gonzalo Bernardos, economista experto, lo confirma: «Los españoles somos más ricos que los alemanes»

El profesor de economía Gonzalo Bernardos explicó que la elevada inversión en vivienda influye directamente en la riqueza de sus ciudadanos. Durante décadas, muchas familias han destinado sus ahorros a comprar inmuebles, una decisión que ha terminado incrementando su patrimonio gracias al aumento del valor de las propiedades. Sin embargo, esta situación también esconde importantes diferencias entre quienes tienen una casa en propiedad y quienes deben pagar un alquiler.

Su reflexión llega en un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos, especialmente para los jóvenes. Los elevados precios de compra dificultan que muchas personas puedan convertirse en propietarias, lo que amplía las diferencias patrimoniales entre la población.

¿Por qué los españoles tienen más riqueza que los alemanes?

El economista defendió que la inversión inmobiliaria ha sido determinante para explicar esta diferencia. «Los españoles somos más ricos que los alemanes, lo ha dicho el Banco Central Europeo», afirmó durante su intervención en el programa LaSexta Xplica. Bernardos justificó esta comparación señalando que las familias españolas han invertido principalmente en vivienda y que, especialmente durante los últimos años, la bajada de los tipos de interés ha favorecido la revalorización de los inmuebles.

Además, el experto quiso introducir un matiz importante sobre esta riqueza. Según explicó, muchos propietarios no disponen de grandes fortunas, sino que concentran prácticamente todo su patrimonio en la vivienda principal. «Por eso, parece que los propietarios son muy ricos cuando la mayoría lo que tiene es su vivienda y poco más», señaló. Bernardos advierte que el valor de una propiedad no se transmite en dinero disponible para afrontar los gastos cotidianos.

El problema de los jóvenes para comprar una vivienda

Bernardos también cuestionó la forma de medir las diferencias económicas entre los ciudadanos. A su parecer, habrá que analizar la riqueza sin incluir la vivienda habitual ni las herencias. Sobre estas últimas, explicó que «en la clase media/baja el 90% de la riqueza viene de herencia». Un dato que considera fundamental para entender las desigualdades patrimoniales.

El economista también señaló que, en las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla, pagar un alquiler resulta más caro que afrontar una hipoteca. Por eso, considera que muchos jóvenes podrían ahorrar dinero si tuvieran la capacidad de comprar una vivienda.