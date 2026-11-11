Los acampados por la vivienda desafían al alcalde de Palma y anuncian que volverán a okupar la Plaza de España tras la huelga

Apenas una semana después de haber sido desalojados, los activistas de la acampada por la vivienda han decidido volver a la carga. El colectivo ha lanzado un pulso al Ayuntamiento de Palma, encabezado por el alcalde Jaime Martínez (PP), al anunciar formalmente su firme intención de volver a ocupar la céntrica Plaza de España en cuanto concluya la jornada de huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre.

El anuncio se produjo por parte de los portavoces del movimiento tras personarse e intervenir en la sesión plenaria del Consistorio palmesano celebrada este pasado martes. «Ahora estamos centrando todas nuestras fuerzas de cara a la huelga y a que la gente se organice para ejercer presión social en la reclamación de una vivienda como derecho básico e inalienable. Después de haber conseguido ejecutar esta movilización, nuestro plan pasa directamente por reacampar», manifestaron.

Y es que según una de las participantes de la acampada, Clara Santano, el desalojo que llevó a cabo la Policía Local de Palma y la empresa municipal Emaya supuso un atentado al derecho de reunión, ya que supuestamente los agentes se presentaron sin autorización.

«Fue vulnerado en el momento en el que no se nos permitió recuperar nuestras pertenencias. Fue vulnerado en el momento en el que los trabajadores de Emaya nos confirmaron que la biblioteca pública que habíamos gestionado de forma autónoma había sido quemada o destruida. Fue vulnerado también en el momento en el que nos presentamos para continuar la protesta sin tiendas y sin barreras la Policía Local intentó evitar que nos sentáramos en el suelo», ha explicado.

Además, los acampados han acusado a Jaime Martínez, de ser el único alcalde de España que «se ha atrevido a hacer un ataque tan claro». También ha asegurado que mientras todos los días han estado vigilados por la policía, ésta desapareció cuando fueron amenazados por la convocatoria de Blocus.