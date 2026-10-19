El circo de la acampada de la Plaza de España de Palma: montan una rave con Dj al grito de «¡viva la revolución!»

La acampada instalada en la Plaza de España de Palma para protestar contra la crisis de la vivienda ha adquirido en las últimas horas un marcado cáliz festivo. Tal y como se observa en diversos vídeos difundidos a través de las redes sociales, los manifestantes han montado una auténtica rave que cuenta con música a todo volumen y proclamas colectivas como «¡viva la revolución!».

Lo que en sus inicios se concibió como una concentración orientada estrictamente a la formulación de reivindicaciones sociales y políticas ha derivado con el paso del tiempo en una suerte de festival urbano improvisado. Y es que, para amenizar la velada, diversos asistentes procedieron a instalar equipos de sonido en el centro de la plaza, transformando de este modo el espacio delimitado para la acampada en una pista de baile al aire libre.

Toda esta actividad transcurre paralelamente mientras la Delegación del Gobierno en Baleares mantiene su postura de negarse a desmantelar el asentamiento. La entidad justifica su decisión argumentando que la protesta posee un carácter estrictamente «transitorio» y asegurando que, hasta la fecha, la permanencia de los manifestantes «no altera ni el orden ni los servicios públicos».

En la zona afectada, los allí presentes continúan pasando el día y pernoctando en tiendas de campaña. El espacio ocupado se encuentra rodeado por diversa simbología, como banderas de Palestina y enseñas republicanas, además de exhibir numerosos carteles con mensajes explícitos a favor de la okupación y consignas dirigidas contra los denominados «fondos buitre».

Sin embargo, la presencia de estas instalaciones colisiona directamente con el marco legal local. La ordenanza cívica municipal aprobada durante la presente legislatura sanciona la instalación de tiendas de campaña en el espacio público con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros.

Este nuevo marco legal no deja lugar a ambigüedades en sus artículos referentes a la garantía de un uso racional y ordenado del espacio público y de sus elementos, así como a la salvaguarda de la salud pública, la protección de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del patrimonio municipal.

En este sentido, los acampados tan solo tienen que acudir al apartado primero del artículo 71 de dicha normativa. Este precepto señala taxativamente, en relación a los usos inadecuados de las vías y espacios públicos por impedir o dificultar su libre utilización y disfrute por parte del resto de la ciudadanía, que «no se permite acampar en las vías y en los espacios públicos».