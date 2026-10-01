El delegado socialista del Gobierno desafía al alcalde del PP de Palma y no desmantelará la acampada de Plaza de España

El delegado socialista del Gobierno en Baleares desafía al alcalde del PP de Palma y no desmantelará la acampada de Plaza de España porque tiene un carácter «transitorio» y «no altera ni el orden ni los servicios públicos», según han señalado fuentes de la institución.

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, se ha puesto en contacto este mediodía con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, después de que el Ayuntamiento le haya reclamado este jueves que adopte medidas para poner fin a la acampada.

Desde la Delegación han considerado que el campamento está «amparado por el derecho de reunión» y «vinculado a la concentración» que tuvo lugar el pasado lunes por el derecho a la vivienda.

Los organizadores de dicha concentración, han indicado las citadas fuentes, ya comunicaron a la Delegación del Gobierno que podría desembocar en una acampada como la actual.

La Policía Nacional está supervisando la situación de la acampada para garantizar la seguridad ciudadana. Dado que por el momento tiene un carácter «transitorio» y no está provocando una afectación al orden público, no tiene previsto intervenir, según Europa Press.

Por su parte, el miembro de la acampada Joan Segura ha indicado que la Delegación del Gobierno en Baleares no les ha comunicado la prohibición de permanecer en dicha plaza, porque esta convocatoria la habían comunicado «legalmente» y la habrían «justificado».

En ese sentido, ha advertido que la Administración tendría constancia de que esta protesta podría convertirse en «continuada» y «permanente». El activista ha alegado que los miembros de la acampada no pernoctan allí regularmente, sino que se encontrarían de «movilización permanente», y se turnan para descansar.

«Es una protesta legal, cumple con la ordenanza de ruidos, la plaza está limpia, organizada, no se han clavado piquetas en el suelo, ni se ha destrozado ningún tipo de mobiliario urbano», ha remarcado.

No obstante, sí ha advertido que los allí presentes han sufrido «provocaciones» por parte de «elementos fascistas» e incluso ha llegado a afirmar que agentes de la policía de paisano habrían «hurgado en las tiendas».

«Estos elementos fascistas tratan de generar una situación de tensión y de alarma pero ya se sabe lo que hacen. Intentaban que alguien perdiera los nervios y que saltara, pero no lo han conseguido», ha ahondado.